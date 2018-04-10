Недержание газов на рабочем месте обернулось судом: начальник внушал страх

Весьма необычное судебное дело слушалось в австралийском штате Виктория. К блюстителям закона обратился сотрудник одной из строительных компаний, который требовал компенсацию в почти 2 миллиона долларов за то, что его начальник регулярно пукает на рабочем месте и тем самым мешает подчиненному нормально выполнять свои служебные обязанности.

Как сообщает издание The Australian Financial Review, обратиться в суд истца заставила сложившаяся весьма печальная ситуация: этот человек, менеджер по контрактам строительной компании Дэвид Хингст, попал в своей фирме под сокращение, как не слишком-то хороший работник.

Однако сам уволенный был категорически не согласен с подобной утверждением. В своем судебном иске он объяснил, что его вины в не самом высоком качестве выполняемой работы нет. И всю ответственность возложил на своего непосредственного начальника: мол, шеф Грег Шорт, чей рабочий стол расположен неподалеку, регулярно портит воздух и тем самым действует угнетающе на мою психику, что привело к хронической депрессии, постоянному состоянию тревожного ожидания… Как следствие — снижение качества работы. Оправдываясь подобным образом Хингст потребовал компенсировать ему моральный ущерб и «выкатил» очень приличную сумму: 1,8 миллиона австралийских долларов (86,7 миллиона рублей).

Обиженный работник в своем иске, поданном в суд, изложил некоторые пикантные подробности. Мол, его начальник, находясь рядом, практически каждый день «поднимал свою задницу и испускал газы», а подобное действие можно расценить как «оскорбление и унижение». Видимо, обоняние истца тоже страдало. По крайней мере бедолага-менеджер раскошелился на покупку баллончика с аэрозольным дезодорантом для туалетов и стал после каждого начальнического пука опрыскивать им окружающее пространство — в том числе и самого Грега Шорта.

Естественно, подобная «газовая война» серьезно испортила отношения этих двух людей. Дэвид упомянул, что однажды он даже отказался ехать с начальником в лифте и назвал его «мистером Вонючкой». Само собой этот «мистер» тоже невзлюбил своего оппонента и при первой же подходящей возможности включил его в список увольняемых по сокращению штатов.

Явившись на заседание суда начальник-«вонючка» решительно отверг высказанные в его адрес обвинения насчет хронического пукания на рабочем месте.. Однако при этом все-таки признался, что ради шутки он несколько раз притворялся, что портит воздух. А Хингст такого юмора не понял. Грег Шорт поделился с судьями предположением, что менеджер мог воспринимать пускаемые им «ветры» как оскорбление из-за своего немецкого происхождения и даже уточнил: «Мы, австралийцы, растем с осознанием того, что это нормально, что подобное просто иногда случается».

В итоге Высший суд штата Виктория отклонил двухмиллионный иск Хингста. Судья вынес вердикт, что вся эта эпопея с пусканием газов не может быть признана издевательством и унижением человеческого достоинства истца, так как Шорт, выпуская свои «нежданчики», не имел намерения «внушить страх, причинить страдания или унизить» своего подчиненного. А подать судебный иск Дэвида Хингста побудила его обида из-за потери работы и стремление как-то оправдаться перед самим собой.

На самом деле, как говорил популярный персонаж одного из советских мультфильмов, «дело-то житейское»! От таких «подарков» собственного организма не застрахован ни один человек.

Медики для описания самого процесса используют «навороченные» термины. К примеру интенсивное образование и накопление газов в организме они называют синдромом метеоризма, а неуемное желание этих газов вырваться на свободу — флатуленцией. Каждый такой «прорыв» люди в белых халатах обозначают как «однократный процесс отхождения кишечных газов», он же — «флатус». Ну а в просторечье эти научные изыски заменяет чаще всего коротенькое словечко из трех букв — пук.

Специалисты уже выяснили, что среднестатистический взрослый человек, не обремененный какими-либо болезнями, за сутки выпускает из своего кишечника от 0,5 до 1,5 литров газов порциями приблизительно по 0,1 литра. Простейший арифметический расчет показывает, что каждому из нас природой предопределено совершать 5 а то и 15 «холостых выстрелов» ежедневно. К счастью, многие из них происходят незаметно для окружающих, но некоторые флатусы получаются весьма выдающегося качества. По звуку или по запаху.

Кстати, о звуке. Известны случаи, когда такие «музыкальные способности» человеческого организма даже становились предметом публичной демонстрации. Известен случай, произошедший еще в советские времена в одном из подмосковных пансионатов. Группа отдыхающих там по профсоюзным путевкам нефтяников устроила после очередной трапезы импровизированный конкурс под озорным лозунгом «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!..» Победителя определяли по суммарному шумовому эффекту, произведенному его желудочно-кишечным трактом (женщины, разумеется, при этих состязаниях не присутствовали). Однако подобные штучки наших современников не идут ни в какое сравнение с подвигами «героев минувших дней».

Утверждают, что в конце позапрошлого века француз мсье Пужо на спор исполнял в парижском кафе первые такты «Марсельезы»! В России тоже вроде бы был подобный «тенор прямой кишки». Дворовый мужик одного из высокородных князей устраивал забаву для собравшихся гостей: заранее спрятавшись под столом он по условному сигналу своего хозяина исполнял начало гимна «Боже, царя храни». Впрочем специалисты-гастроэнтерологи, с которыми довелось побеседовать корреспонденту «КВ», все-таки подвергли сомнению возможность подобного виртуозного «музицирования» с исполнением фрагментов мелодий.

Современные исследователи вполне конкретно определили главные факторы, влияющие на «разговорчивость» нашего желудка.

Во-первых, неправильное питание. Люди едят не то, не там, и не так. Мало того, что мы употребляем продукты, являющиеся «газоопасными», но еще и трапезничаем кое-как — не соблюдая строгого режима, второпях. Во-вторых, приступы «пускания ветров» провоцируют стрессы. У медиков даже термин такой имеется — стрессовый метеоризм. Переволновался, взбудоражился, испугался — и пожалуйста! Также очень чревато усиленной флатуленцией попадание воздуха в желудочно-кишечный тракт. Во время разговора при еде, например. А уж употребление всяких модные нынче газированных напитков смело можно назвать настоящей провокацией против благопристойного поведения нашего «духового инструмента»! Еще один пункт в этом списке — гиподинамия. Мы слишком много сидим и лежим. Вот организм-то наш и возмущается таким нездоровым образом жизни.

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