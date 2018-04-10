Минфин США предупредил банки Британии о последствиях работы с попавшими под санкции

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МОСКВА , 10 апр /ПРАЙМ/. Банки Великобритании могут столкнуться с последствиями за сотрудничество с попавшими в список санкций США бизнесменами и компаниями, приводит агентство Блумберг слова замминистра финансов США Сигал Манделкер (Sigal Mandelker).

"Конечно, для финансовых институтов Великобритании, которые продолжат сотрудничать с этими людьми, могут будут последствия. Могут быть применены вторичные санкции", — приводит агентство слова Манделкер.

По ее словам, американская сторона может ввести дополнительные ограничения на любую компанию за сотрудничество с российскими бизнесменами и компаниями, попавшими в новый список санкций.