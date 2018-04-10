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Минфин США предупредил банки Британии о последствиях работы с попавшими под санкции
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Минфин США предупредил банки Британии о последствиях работы с попавшими под санкции 

Прайм 39 минут назад
Уточняется заголовок и первый абзац, расширен бэкграунд (последний абзац).
МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Банки Великобритании могут столкнуться с последствиями за сотрудничество с попавшими в список санкций США бизнесменами и компаниями, приводит агентство Блумберг слова замминистра финансов США Сигал Манделкер (Sigal Mandelker).
"Конечно, для финансовых институтов Великобритании, которые продолжат сотрудничать с этими людьми, могут будут последствия. Могут быть применены вторичные санкции", — приводит агентство слова Манделкер.
По ее словам, американская сторона может ввести дополнительные ограничения на любую компанию за сотрудничество с российскими бизнесменами и компаниями, попавшими в новый список санкций.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжил падение.
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