Как правильно обратиться к священнику

Православные христиане перед каким-нибудь важным делом или событием обычно отправляются в церковь и просят у священника благословения. Зачем это нужно?

В чем смысл

Дело в том, что священник является посредником между Богом и людьми, и обращаясь к нему за благословением, вы получаете поддержку Высших сил. Если ваше дело одобрил сам Господь, то вы получаете от Него духовную помощь. Само слово «благословение» означает, что вы получаете от Бога слово на благо вашей души.

В старину без благословения вообще не предпринимали ничего серьезного. Cчиталось, что дело, начатое без благословения, обречено на неуспех, а то и ввергает человека в опасность: например, на купца, отправившегося с товаром в другой город, могли напасть по дороге разбойники.

Благословения просят, как правило, для каких-то важных для человека событий — поездки, операции, лечение, поступление в учебное заведение, устройство на работу, женитьба, начинание какого-то проекта.

Как правильно просить

Благословение просят после литургии. Если в храме присутствует несколько священников, то брать благословение лучше у того, кто выше по чину.

Как обряд благословение представляет собой особый вид крестного знамения. При этом верующий, который просит благословение, должен сложить руки крестом — правая ладонь на левую, ладонями вверх, и произнести слова: «Благословите, батюшка». После получения благословения необходимо поцеловать священнику руку — это символизирует целование Христовой руки.

Может ли священник отказать

Может, если он сочтет, что ваше дело идет вразрез с религиозными канонами. Например, существуют ограничения для некоторых действий в пост. Вряд ли также вы получите благословение на развод или аборт: по церковным правилам это недопустимо.

Однозначно священник не даст благословение на что-то, имеющее сомнительную нравственную сторону. Так, не стоит у него просить благословение, если вы, к примеру, устраиваетесь на работу в ночной клуб.

В случае сомнения, получите ли вы благословение, все-таки лучше спросить у самого священника, чем отказаться от благословения вообще.