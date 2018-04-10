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52 жителя Подмосковья поблагодарили Госадмтехнадзор на прошлой неделе
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52 жителя Подмосковья поблагодарили Госадмтехнадзор на прошлой неделе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На прошлой неделе инспекторы Госадмтехнадзора Московской области получили 52 благодарности от жителей региона за профессиональный подход к делу, всего с начала года в ведомство поступило свыше 500 таких сообщений, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«За минувшую неделю в адрес Госадмтехнадзора Московской области направлено 52 благодарности от жителей региона со словами благодарности инспекторам территориальных отделов за профессиональный подход к делу. К примеру, жители деревни Карманово городского округа Зарайск поблагодарили инспекторов Госадмтехнадзора за уборку дороги Зарайск — Кобылье», — сказала Витушева.
За оперативное реагирование по вопросу содержания придомовой территории на улице Вертолетной в Люберцах службу также поблагодарили жители. А жители Мытищ написали в ведомство следующие слова: «Если бы каждая организация работала как вы — было бы намного больше порядка во всем». Жители Луховиц сказали Госадмтехнадзору спасибо за приведенный в порядок тротуар на улице Пушкина.
«В 2018 году в Госадмтехнадзор пришло 507 благодарностей от жителей Подмосковья. Лидерами по количеству добрых слов в адрес Госадмтехнадзора стали городские округа Коломенский, Люберцы, Подольск, Красногорск, Мытищи», — отметила Витушева..
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