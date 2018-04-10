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Оползни грозят поглотить село в Молдове
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Оползни грозят поглотить село в Молдове 

Мир24 1 час назад
Из-за оползней может быть полностью разрушено молдавское село Маркэуць. Жилые участки на берегу Днестра постепенно уходят под землю, в одном из домов трещины увеличиваются с каждым днем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Глушко.
Райское местечко на берегу Днестра в одночасье превратилось в опасное для жизни. Недавно на село обрушились оползни, и сильнее всего пострадал дом Валерия Гузуна. Строение просто раскололось на части и может рухнуть.
«Это у нас кухня, она пострадала больше всего. Вот разлом, рука уходит под землю. А здесь рука вместе с кулаком. За неделю стена разошлась еще на полтора сантиметра», — показывает хозяин дома.
Еще недавно комната была гостиной, теперь больше похожа на декорацию к фильмам ужасов. На потолке, стенах и в полу дыры и щели. В некоторых местах трещины уже разошлись до 15 сантиметров.
«Первый шум… Я сначала подумал, дети играют во дворе и кинули камень на крышу. А оказывается, у меня крыша лопнула. Потом треснул потолок. Я поднялся на крышу и уже понял. Спустился вниз на кухню, а там плитка трескается», — рассказывает Валерий.
Дом строил сам почти 18 лет, вложил в строительство все деньги. Теперь жилище признано аварийным и скоро пойдет под снос. Сейчас Валерий ждет помощи от местных властей. Однако денег у мэрии села и райсовета на покупку нового дома нет.
Оползень добрался и до соседнего участка. Трещины расползаются по огороду.
«Вот здесь глубина, смотрите по палочке. Глубина идет, и еще расширяется. Уже на полтора сантиметра», — показывает хозяин участка Валерий Игнат.
Геологи говорят: причина оползней — изменчивые погодные условия. Летом была засуха, осенью шли сильные дожди, а зимой — обильные снегопады. В результате в грунте накопилось слишком много воды.
«Оползни начались с этого места, где мы сейчас находимся. Началось все 30 марта ночью. Потихоньку земля двигается, а сегодня вы можете видеть, как изменился участок. Проблема в том, что мы находимся на самом высоком уровне — 200 метров над Днестром, земля сыпется вниз», — объясняет Алексей Ляху, мэр села Маркэуць.
На краю обрыва земля сместилась уже почти на полметра. Чтобы замедлить этот процесс, из всех колодцев села откачивают воду. Тем не менее в зоне риска находятся несколько домов. Если оползни продолжатся, местные жители рискуют остаться без крыши над головой.
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