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В Самаре стартовала добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы»
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В Самаре стартовала добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы» 

ТРК Губерния 1 час назад
«Гурманы» — школьники и студенты, многие принимают участие уже не в первый раз.
Надели перчатки, шпатель в руки, за плечом пакет. В поход против надоевших листовок отправляется отряд добровольцев. Каждый день — новый маршрут. В Кировском районе акция «Пожиратели незаконной рекламы» проходит уже в пятый раз. Все эти годы участвует и местная 162-я школа. Нехватки рук нет — желающих позаниматься полезным делом на свежем воздухе много. Причины у каждого свои. «Я не люблю сидеть на месте. Я хочу постоянно чем-то заниматься, также мы помогаем школе и, в первую очередь, мы сейчас должны думать о чемпионате мира, для него стараться, чтобы показать, какая у нас Россиия, какая у нас Самара, что мы можем принимать гостей из зарубежных стран», — поделилась девятиклассница Анастасия Долгова.
Все необходимое — перчатки, шпатели и мусорные мешки выдают в школе. С этим помогают районные администрации и спонсоры. Сам процесс уборки также спланирован. Сдирать рекламу детей отправляют не бездумно. Перед походом проводится инструктаж, определяются территории, объясняются законы. «Прописано в положении, которое рассылается в образовательные учреждения. И там уже, соответственно, проводят инструктажи, с ними говорят, какая реклама законная, какая незаконная. Но отличить незаконную рекламу от законной достаточно легко. Есть информационные щиты, на которых рекламу разрешается клеить, есть фасады домов, опоры, на которых, очевидно, клеить нельзя», — пояснил заместитель председателя общественного молодежного парламента при думе г. о. Самара Андрей Кулик.
Акция уже 7 лет проходит как общегородская. В прошлом году участие приняло 151 образовательное учреждение. В добровольцы записалось 6100 человек, которые в общей сложности провели более 900 рейдов в Самаре.
Акция «Пожиратели незаконной рекламы» проходит в областном центре параллельно с месячником по благоустройству. Вместе с ним она закончится 9 мая. По итогам акции самых активных «гурманов» отметят благодарностями от местных администраций и приятными подарками.
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