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Клинцевич: Войны не будет
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Клинцевич: Войны не будет 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Росавиация предупредила российские авиакомпании о полетах в районе Восточного Средиземноморья в связи с ситуацией в Сирии. Накануне стало известно, что Соединенные Штаты направляют к Сирии авианосец «Гарри Трумэн», ракетный крейсер «Нормандия» и четыре ракетных эсминца. Хотя в Минобороне США выдвижение ударной группы назвали планновым, настороженность вызывает то, что ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность «военного ответа» на сообщения о применении химоружия в Думе. Информация о химатаке была опровергнута Россией, которая предупредила США о тяжелых последствиях удара по Сирии.
Несмотря на накал ситуации в Сирии, который по масштабу может превысить Карибский кризис, войной это не закончится. Такое мнение выразил в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Опасность в небе и ударная группировка на воде. Ситуация в Сирии накаляется «В этих условиях, конечно, идет проверка российской реакции. Я сегодня абсолютно убежден в том, что те специалисты, которые представляют военные ведомства стран НАТО, включая Соединенные Штаты Америки, отлично понимают, что Россия смотреть на это просто так не будет, что это может перерасти в серьезный конфликт. Я уверен, что никакой атаки, особенно, которая может нанести ущерб Российской Федерации, или могут погибнуть военнослужащие Российской Федерации, не будет. Я в этом абсолютно убежден. Иначе мы поставим мир на грань войны», — сказал сенатор.
9 апреля стало известно, что американский эсминец с 60 ракетами «Томагавк» на борту приблизился к российской военно-морской базе в Тартусе на берегу Сирии. Из-за этого самолётам российских ВКС пришлось как минимум четыре раза пойти на сближение с кораблём ВМС США. В эфире НСН сенатор Клинцевич призвал сбивать ракеты США в случае активации.
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