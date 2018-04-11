Клинцевич: Войны не будет

Несмотря на накал ситуации в Сирии, который по масштабу может превысить Карибский кризис, войной это не закончится. Такое мнение выразил в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Опасность в небе и ударная группировка на воде. Ситуация в Сирии накаляется «В этих условиях, конечно, идет проверка российской реакции. Я сегодня абсолютно убежден в том, что те специалисты, которые представляют военные ведомства стран НАТО , включая Соединенные Штаты Америки, отлично понимают, что Россия смотреть на это просто так не будет, что это может перерасти в серьезный конфликт. Я уверен, что никакой атаки, особенно, которая может нанести ущерб Российской Федерации, или могут погибнуть военнослужащие Российской Федерации, не будет. Я в этом абсолютно убежден. Иначе мы поставим мир на грань войны», — сказал сенатор.

9 апреля стало известно, что американский эсминец с 60 ракетами «Томагавк» на борту приблизился к российской военно-морской базе в Тартусе на берегу Сирии. Из-за этого самолётам российских ВКС пришлось как минимум четыре раза пойти на сближение с кораблём ВМС США. В эфире НСН сенатор Клинцевич призвал сбивать ракеты США в случае активации.