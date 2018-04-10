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Новая функция для iFly GPS
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Новая функция для iFly GPS 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Компания Adventure Pilot, являющаяся производителем iFly GPS, — переносного навигационного устройства для пилотов авиации общего назначения, сообщила о выходе новой версии, включающей синтетическую визуализацию. Эта функция позволит пилотам наблюдать за обстановкой в трехмерном изображении территории, замечать препятствия, видеть воздушные пути и отображения находящихся рядом воздушных судов в 3D (в случае подключения совместимого приемника ADS-B). Благодаря всем этим дополнениям, значительно повышается ситуационная осведомленность пилотов. Функция синтетической визуализации бесплатно доступно в каждой платной подписке iFly GPS. По словам Вальтера Бойда, главы Adventure Pilot, AHRS (An attitude and heading reference system) является необходимой, чтобы новая функция действовала если устройство не подключено к AHRS iFly GPS использует данные касательно высоты, скорости по отношению к земле и скороподъемности, полученные на основании анализа данных GPS.Synthetic Vision радикально повышает комфорт полета в случае попадания воздушного судна в неблагоприятные погодные условия и является бесплатным дополнением к подписке iFly GPS, цена которой начинается 69,99 USD за версию для VFR, а 109,99 USD — за версию IFR. Новая функция доступна для телефонов и планшетных компьютеров Apple, Android и Windows, а также специализированных устройств iFly GPS 740 и 740b.
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