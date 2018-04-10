Бывший директор СВР Сергей Лебедев отмечает 70-летие

И, может, именно сейчас, чтобы понять, что за человек возглавлял и возглавляет важнейшие и чрезвычайно сложные направления деятельности нашего государства, стоит привести несколько фактов из жизни Сергея Николаевича Лебедева

Даже умерший в 1994 году отец так и не узнал, где служит его сын — уже генерал

— Кому, как не Лебедеву быть Исполнительным секретарем СНГ. Родился в узбекском городе Джизаке , что на стыке Голодной степи и Туркестанского хребта. И навещая могилу похороненного здесь отца, говорит с местными на узбекском. Мать и отец — русские, у мамы самарские корни, а отец из Сибири, куда каждое лето приезжал Сережа навещать дедушку в таежное село Карабинка. Учился Сергей Лебедев в Чернигове . Там и женился, получил диплом и, между прочим, научился говорить на украинском. Придя в органы, выучил и немецкий с английским.

— В спецслужбу способного молодого офицера пригласили в 1973-м. А с 1975 года он уже в германском отделе, где проработал дома и за границей около двух десятилетий. Потом «курировал», как говорят в СВР, Центральную и Восточную Европу, стал начальником управления. Затем неожиданно предложили поехать в США , где официальный представитель Службы внешней разведки проработал два года.

— Признаться, его назначение директором Службы внешней разведки в 2000 году было предсказуемо немногими. Говорили, что он «немец», так называют в Службе своих работников по языковой и территориальной принадлежности. И поэтому хорошо знаком с президентом Владимиром Путиным , тоже работавшим по тому же направлению. Но Сергей Николаевич разъясняет: с Владимиром Владимировичем, так уж получилось, не пересекались. Познакомились в тот день, когда президент подписал указ о его назначении. На должность рекомендовал предшественник на посту — Вячеслав Иванович Трубников. Был принят во внимание и огромный опыт генерал-лейтенанта Лебедева. В 2003-м Лебедеву С. Н. присвоено звание генерала армии. Директором он проработал до 2007 года.

— Сергей Николаевич отличался и отличается невероятной скромностью. Никогда не выпячивался, общался с людьми самыми разными на равных. Признаться, как только речь заходила о нем, и слово из Лебедева было вытянуть сложно. Всегда только о других, только о Службе — и очень дозированно, взвешенно. Даже умерший в 1994 году отец так и не узнал, где служит его сын — уже генерал. Думал, что окончивший высшие дипломатические заведения сын — кадровый дипломат, настоящий мидовец. Мама узнала об этом, когда ее Сереже исполнилось 50, но утверждала, что все же догадывалась. Маленький внук, однажды увидев дедушку в высокой фуражке, произнес: «А наш деда Сережа — милиционер».

— Генерал армии Лебедев всегда гордился тем, что Служба внешней разведки работает на полной самоокупаемости. Больше того, приносимая ею прибыль достаточна для того, чтобы передавать ее в другие российские структуры. По Лебедеву — российская разведка эффективна во всех смыслах слова. Но Сергей Лебедев категорически против того, чтобы недооценивать зарубежные службы, выполняющие схожие задачи. Шапкозакидательство — не его стиль.

— Надо ли объединять разведку с другими российскими спецслужбами? Этот вопрос время от времени возникает. В бытность свою директором СВР Сергей Николаевич со свойственной ему деликатностью неизменно отмечал: за годы раздельного существования Служба доказала собственную эффективность. Да и ведущие службы других государств сохраняют внешнюю разведку в таком раздельном формате.

— Должность Исполнительного секретаря стран СНГ — далеко не синекура. В этом и убеждать никого не надо. И Сергей Николаевич с его врожденной и воспитанной дипломатичностью, исключительной настойчивостью делает все, чтобы система работала. Русский язык остается настоящим рабочим языком СНГ, пример развивающейся России — это наилучшая поддержка великому и могучему нашему языку.

— Какой напиток будет подниматься через несколько дней на праздновании юбилея? Лебедев признавался: люблю сухое красное. И не только французское. Нравятся разновидности «Каберне». А на праздник будет почти наверняка поднят «Каберне Совиньон».