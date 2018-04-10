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В МО увеличат штрафы за невыполнение мер по отлову бездомных животных
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В МО увеличат штрафы за невыполнение мер по отлову бездомных животных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Соответствующие поправки региональный парламент рассмотрит 11 апреля.
Муниципальные образования Подмосковья могут привлечь к ответственности за невыполнение мер по отлову бездомных животных. Депутаты обсудят соответствующие поправки в Административный кодекс региона 11 апреля. Об этом сообщил телеканал «360».
11 апреля состоится заседание Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы, на котором депутаты обсудят поправки в Административный кодекс региона, предусматривающие привлечение муниципалитетов к ответственности за невыполнение мер по отлову бездомных животных.
Согласно предлагаемым изменениям, административная ответственность коснется должностных лиц и юридических организаций, игнорирующих мероприятия по отлову бездомных животных на территории городских округов и муниципальных образований Московской области.
Если поправки будут приняты, штраф для должностных лиц составит 10–15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется платить больше — от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее за невыполнение работ по отлову бродячих животных наказание предусмотрено не было. В 2017 году только 36 муниципалитетов из 68 обеспечили этичный отлов животных.
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