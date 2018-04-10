Село Тимофеевка затопило талыми водами

Большая вода затопила практически все село. Жители Тимофеевки Ставропольского района на себе испытали обильные осадки прошедшей зимы. В зоне подтопления оказалось порядка сотни домов. По улицам текут реки, затоплены погреба и огороды. Сейчас сотрудники регионального управления МЧС разворачивают оперативный штаб.

Бурный поток, сильное течение. Это видно на кадрах, которые сняли очевидцы. По всем дорогам теперь текут настоящие реки. Жители Тимофеевки к весенним подтоплениям привыкли. Но такого разлива талых вод никто не ожидал. По словам местных жителей, подтопление началось рано утром из-за талого снега, который скопился на поле неподалеку. Огромный поток воды затопил более четырех улиц населенного пункта.

Люди из своих домов стараются не выходить. Только при особой необходимости. Передвигаться можно только в болотных сапогах. Ездить на машине тоже опасно. И это лишь начало, уверены жители Тимофеевки. «Люди еще спали. Никто ничего не знал, не видел. Меня сами соседи разбудили: хватит спать, вода идет — надо убираться отсюда, но не успел. Машина там еще стоит. Ну пока еще в дом вода у меня не зашла, но у соседей уже вода в домах. Землей, кто чем может, укладываются», — поделился Александр Парушкин.

В воде оказались более сотни жилых домов и приусадебных участков. Затопило погреба и огороды. Восточная часть села находится в низине. От такого большого разлива не спасла даже насыпь из глины. Руководитель управления ГО Ставропольского района Виталий Денисов отметил: «В этом году сложные метеорологические условия, вызванные большим количеством снегозапасов. У нас они выше, чем среднегодовые предыдущих лет и большое промерзание грунта тоже побольше, чем в прошлые годы. Да, действительно получилось так, что тот перечень мероприятий, который проводила администрация, район, они не в полной мере позволили обеспечить безопасность, связанную с этими вещами».

Алексей Крючков. Сейчас ситуация на контроле — в зоне подтопления работают сотрудники регионального управления МЧС. На месте разворачивают оперативный штаб. Пока угрозы жизни и здоровью жителей Тимофеевки ничто не угрожает. «Жизнеобеспечение не нарушено. Газ и электричество не отключалось. Эвакуация населения не требуется. На случай эвакуации развернуты два пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек. В настоящее время проводится подворовый обход населения, развозится питьевая вода», — заявил врио заместителя начальника ГУ по защите, мониторингу и предупреждению ЧС МЧС России по Самарской области

Жители села пока не торопятся покидать свои дома. После того, как поток спадет, начнут откачивать воду из построек и осушать их. А мы продолжим следить за ситуацией.