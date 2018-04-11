Причиной подтопления Тимофеевки стало частичное размытие насыпи

Причиной быстрого притока воды и подтопления 100 приусадебных участков в н.п. Тимофеевка Ставропольского района явилось частичное размытие (3,5 метра) песчано-глиняной насыпи, возведенной для защиты от талых вод, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области

Во вторник, 10 апреля в результате притока талых вод с полей подтопило 100 приусадебных участков в н.п. Тимофеевка. После восстановления частично размытой песчано-глиняной насыпи поступление воды остановилось. В результате, количество подтопленных участков снизилось до 70. К исходу 11 апреля прогнозируется полное освобождение приусадебных участков от талых вод. Погибших и пострадавших нет.