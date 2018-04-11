Ещё
Причиной подтопления Тимофеевки стало частичное размытие насыпи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Причиной подтопления Тимофеевки стало частичное размытие насыпи 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Причиной быстрого притока воды и подтопления 100 приусадебных участков в н.п. Тимофеевка Ставропольского района явилось частичное размытие (3,5 метра) песчано-глиняной насыпи, возведенной для защиты от талых вод, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
Во вторник, 10 апреля в результате притока талых вод с полей подтопило 100 приусадебных участков в н.п. Тимофеевка. После восстановления частично размытой песчано-глиняной насыпи поступление воды остановилось. В результате, количество подтопленных участков снизилось до 70. К исходу 11 апреля прогнозируется полное освобождение приусадебных участков от талых вод. Погибших и пострадавших нет.
По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, в Тимофеевку, новую часть которой, находящуюся в низине, затапливает каждый год, но обилие снега в этом году привело к тому, что талых вод больше, чем обычно, выехали спасатели Тольятти и Самары.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре ограничат движение на Радоницу, Троицкую Субботу и в День Победы Развитие регионального АПК является стратегической задачей Стартовал прием заявок на конкурс компаний «Достояние губернии - 2018»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России674
Рубль продолжил безустанное падение206
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель84
Россия пригрозила сбивать ракеты США128
Авиакатастрофа в Хабаровске10
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение