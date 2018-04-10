В Севастополе директор стройфирмы присвоил полугодовую зарплату сотрудников

"При наличии денежных средств на счетах предприятия не выплачивал шести работникам заработную плату за период с ноября 2016 года по май 2017 года на общую сумму свыше 580 тыс. рублей. Кроме того, при увольнении работникам не произведен расчет и не выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы", — уточняется в сообщении.

В отношении недобросовестного работодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы. Ему грозит штраф от 500 тыс. руб либо лишение свободы на три года с запретом занимать определенные должности на этот же срок.