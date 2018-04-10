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В Севастополе директор стройфирмы присвоил полугодовую зарплату сотрудников
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В Севастополе директор стройфирмы присвоил полугодовую зарплату сотрудников 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе директор строительной фирмы ООО «РКС — Строй» присвоил себе 580 тыс. руб зарплаты свох сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.
"При наличии денежных средств на счетах предприятия не выплачивал шести работникам заработную плату за период с ноября 2016 года по май 2017 года на общую сумму свыше 580 тыс. рублей. Кроме того, при увольнении работникам не произведен расчет и не выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы", — уточняется в сообщении.
В отношении недобросовестного работодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы. Ему грозит штраф от 500 тыс. руб либо лишение свободы на три года с запретом занимать определенные должности на этот же срок.
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