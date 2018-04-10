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Работа 12 частных маршрутов продлена в Нижнем Новгороде на 2,5 месяца
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Работа 12 частных маршрутов продлена в Нижнем Новгороде на 2,5 месяца 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом стало известно в ходе встречи мэра города Владимира Панова с предпринимателями, состоявшейся 9 апреля, в понедельник.
В ответ на вопрос представителя союза частных перевозчиков Нижегородской области Михаила Романычева, глава города заявил, что он дал поручение продлить договоры без проведения конкурсов с перевозчиками, чьи договора истекают в ближайшее время.
Речь идет о маршрутах № 25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90 и 98.
Таким образом, продленные договоры закончатся в третьей декаде июня, когда в городе еще будут проводиться игры мирового первенства по футболу.
В то же время Владимир Панов отметил, что в текущем году планируется отменить 27 городских маршрутов. Окончательное решение по ним пока не принято.
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