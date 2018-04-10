Работа 12 частных маршрутов продлена в Нижнем Новгороде на 2,5 месяца

Об этом стало известно в ходе встречи мэра города Владимира Панова с предпринимателями, состоявшейся 9 апреля, в понедельник.

В ответ на вопрос представителя союза частных перевозчиков Нижегородской области Михаила Романычева , глава города заявил, что он дал поручение продлить договоры без проведения конкурсов с перевозчиками, чьи договора истекают в ближайшее время.

Речь идет о маршрутах № 25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90 и 98.

Таким образом, продленные договоры закончатся в третьей декаде июня, когда в городе еще будут проводиться игры мирового первенства по футболу.

В то же время Владимир Панов отметил, что в текущем году планируется отменить 27 городских маршрутов. Окончательное решение по ним пока не принято.