Мэрия Нижнего Новгорода решила расторгнуть договор с перевозчиком на маршруте Т-71 

— Сейчас на 71 маршруте работают 2 перевозчика. К одному из них много претензий и со стороны ГИБДД по техническому состоянию, и по историям в СМИ, — сказал Владимир Панов. — За многочисленные нарушения принято решение с ним договор расторгнуть.
При этом традиционно сложившийся маршрут отменять никто не будет.
Владимир Панов сообщил, что нарушения выявлены и на других маршрутах. Сейчас они анализируются специалистами администрации города. Решение будет приниматься по каждому конкретному случаю и перевозчику.
— Разрыв отношений — это крайняя мера, — добавил глава города.