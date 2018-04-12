Мэрия Нижнего Новгорода решила расторгнуть договор с перевозчиком на маршруте Т-71

— Сейчас на 71 маршруте работают 2 перевозчика. К одному из них много претензий и со стороны ГИБДД по техническому состоянию, и по историям в СМИ, — сказал Владимир Панов . — За многочисленные нарушения принято решение с ним договор расторгнуть.

При этом традиционно сложившийся маршрут отменять никто не будет.

Владимир Панов сообщил, что нарушения выявлены и на других маршрутах. Сейчас они анализируются специалистами администрации города. Решение будет приниматься по каждому конкретному случаю и перевозчику.

— Разрыв отношений — это крайняя мера, — добавил глава города.