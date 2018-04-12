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Мэрия Нижнего Новгорода решила расторгнуть договор с перевозчиком на маршруте Т-71
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Мэрия Нижнего Новгорода решила расторгнуть договор с перевозчиком на маршруте Т-71 

nn.ru 49 минут назад
Фото: nn.ru
— Сейчас на 71 маршруте работают 2 перевозчика. К одному из них много претензий и со стороны ГИБДД по техническому состоянию, и по историям в СМИ, — сказал Владимир Панов. — За многочисленные нарушения принято решение с ним договор расторгнуть.
При этом традиционно сложившийся маршрут отменять никто не будет.
Владимир Панов сообщил, что нарушения выявлены и на других маршрутах. Сейчас они анализируются специалистами администрации города. Решение будет приниматься по каждому конкретному случаю и перевозчику.
— Разрыв отношений — это крайняя мера, — добавил глава города.
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