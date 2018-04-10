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American Airlines отказвается от самолетов производства Airbus
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American Airlines отказвается от самолетов производства Airbus 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиаперевозчик American Airlines, база которого находится в Даллас-Форт-Ворт, заказала 22 единицы Boeing 787-8 и 25 — 787-9 с опционом на 28 очередных самолетов этих моделей. Каталожная стоимость твердого заказа оценивается в 12,3 млрд долларов США. Boeing 787-8 начнут поставляться с 2020-го, а 787-9 — 2023 года. Новые авиалайнеры будут предназначены для замены самых старых из эксплуатируемых сегодня в American Airlines воздушных судов подобной размерности и пассажировместимости. Boeing 787-8 заменят самые устаревшие из 767-300ER, а 787-9 — Airbus A330-300 и Boeing 777-200. Модели Airbus достались American Airlines после ее слияния с US Airways.
Руководство компании утверждает, что до последней минуты рассматривали предложение конкурирующих моделей от Airbus. Европейский концерн предлагал самолеты A350 и A320neo. Но в конечном результате решение было принято в пользу стандартизации флота авиакомпании. В настоящее время American Airlines эксплуатирует 20 единиц Boeing 787-8 и 15 шт. — 787-9. По случаю заключения нового соглашения перевозчик формально отказался от заказанных в 2005-м в опционе компанией US Airways 22 штук Airbus A350.
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