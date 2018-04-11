Крупин объяснил, почему на Высоком мосту появились пластиковые горшки

Пластиковые горшки на опорах Высокого моста были временным решением, заверяют строители. Ситуацию, вызвавшую большой общественный резонанс, обсудили сегодня на пресс-конференции. На ней были и власти города, и представители фирмы, занимавшейся реконструкцией путепровода.

По словам подрядчика, цветочные горшки установили для защиты от повреждений крепёжных болтов. Теперь вместо пластикой у основания фонарей появилась постоянная защита из металла.

— Это не недостатки, это временное решение. Оно связано с безопасностью. Дело в том, что декоративные элементы не входили в спецификацию, которая есть в проектной документации, выполняются дополнительно. Они не влияют на несущую способность, на конструктивную надёжность эксплуатации всех основных механизмов искусственного сооружения. Больше как защитные элементы работают.

До начала ремонтных работ Высокий мост был изношен на 80% процентов. Во время реконструкции поменяли опоры, разводной механизм и другие элементы. Мост стал 4-полосным с трамвайными путями посередине. Также организовали тоннель, соединяющий Остров с Набережной Ветеранов. Не забыли обновить и пешеходную зону, а также появились велодорожки. Строители утверждают, что после большого ремонта мост прослужит городу минимум сто лет.

Перед вводом в эксплуатацию объект прошёл все испытания на прочность. В течение пяти лет Высокий мост будет обслуживать подрядчик. В случае обнаружения изъянов строители должны будут их устранить.

— Новый мост стал шире предыдущего практически в два раза. Проезжая часть увеличилась с 11-ти до 17,5 метров. Несущая способность нового моста тоже была увеличена практически в два раза.