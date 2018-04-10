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Новый симулятор полётов типа A320 NEO/CEO
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Новый симулятор полётов типа A320 NEO/CEO 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Flight Simulation Company (FSC) установила новый симулятор полётов типа A320 NEO/CEO на своей площадке в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Он уже готов для обучения. Новый симулятор A320 neo произведен компанией CAE (seria 7000XR) и оснащен новейшей визуализационной системой CAE Tropos 6000XR. Он обладает уровнем D по стандарту Airbus 2.0. neo/ceo, и его конфигурация позволяет выбрать варианты из четырех двигателей. Симулятор соответствует всем требованиям для проведения полного спектра обучения: Type Rating, Recurrent Training, а также UPRT. Кроме того, весь нынешний флот симуляторов A320 FSC будут актуализирован до стандарта Airbus 2.0, а также оснащен новой визуальной системой CAE Tropos 6000XR. С помощью нового симулятора Airbus A320 neo/ceo и модернизации существующих устройств FSC намерена пойти навстречу высшим стандартам и требованиям операторов самолетов этих моделей, а также реализовать ожидания своих клиентов в области авиационного обучения для экипажей и бортового персонала. Непрерывное развитие, а также расширение сферы услуг является, по словам руководителей компании, частью стратегии FSC.
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