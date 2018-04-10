В Вологодской области жительница района направила в УМВД региона письмо со словами благодарности в адрес участкового уполномоченного полиции

В адрес начальника УМВД России по Вологодской области поступило письмо с благодарностью в адрес участкового уполномоченного из поселка Федотово Вологодского района младшего лейтенанта полиции Сергея Ефремова . 55-летняя жительница поселка в письме рассказала, что в непростой семейной ситуации получила своевременную помощь стражей правопорядка. Вернувшись вечером домой, женщина застала в квартире нетрезвого супруга, который к тому же вел себя агрессивно. Попытки урезонить дебошира результата не принесли, тогда жительница поселка набрала номер участкового уполномоченного полиции Сергея Ефремова. К слову, как отметила автор письма, найти номер рабочего мобильного телефона участкового не составило труда — он помещен на доске объявлений в местном магазине и на дверях участкового пункта полиции.

Долго ждать женщине не пришлось, участковый вскоре приехал по указанному ею адресу. На месте Сергей Ефремов разобрался в ситуации, провел беседу с мужчиной и убедил его прекратить подобное поведение.

В письме жительница поселка обращается к руководству УМВД России по Вологодской области с просьбой поощрить участкового уполномоченного полиции за доброжелательное отношение к людям и готовность в любое время прийти на помощь. «Я выражаю очень большую благодарность Сергею Валентиновичу и его помощнику, а также благодарность руководству отдела полиции за то, что так оперативно, быстро, четко, профессионально и вместе с тем по-человечески, с пониманием к людской беде, работают сотрудники участковой службы в поселке Федотово», — пишет гражданка. В завершение письма женщина пожелала Сергею Ефремову совершенствовать свой профессионализм, а также счастья, здоровья и успехов ему и всему отделу полиции Вологодского района.