Нам по пути с Поднебесной

Московские изобретатели намерены предложить ряд разработок в рамках сотрудничества с Китаем . Среди них — новаторские предложения, хранящиеся в базе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Россия и Китай усиливают взаимодействие в области защиты прав на передовые научно-технические, промышленные и прочие разработки. В столице КНР уже начал функционировать Российскокитайский центр интеллектуальной собственности. Создание центра дает возможность нашим изобретателям успешно развиваться и получать поддержку. В интервью «ВМ» председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко заявил, что при экспорте интеллектуальной собственности заинтересованные лица и компании получат гарантии безопасности выхода на китайский рынок.

— Антон Анатольевич, что дает создание Международного центра интеллектуальной собственности «Инновационный Шелковый путь»?

— Это первый проект такого рода, запущенный на мировой арене. Роспатент и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, в которое входит более ста тысяч инноваторов, курируют его. Для изобретателей может открыться рынок Поднебесной. А он обладает большой капиталоемкостью, способностью выходить на другие международные проекты, и, конечно, большими перспективами. И мы сможем защищать права наших новаторов.

— Какой эффект ожидаете?

— Мы считаем, что количество заявок на патентование новейших китайских разработок в России с текущего года будет динамично возрастать. Этому будет способствовать динамично увеличивающийся двусторонний товарооборот и рост инвестиций, а также активная реализация в Китае программы по превращению этой страны в инновационную сверхдержаву. Важную роль сыграет как раз созданный в Пекине совместный с Россией центр по защите интеллектуальной собственности, который заручился поддержкой со стороны двух патентных ведомств. В прошлом году число заявок на патентование изобретений в Китае превысило отметку 1,3 миллиона штук, увеличившись в годовом исчислении более чем на 14 процентов.

— Но будут ли в равных условиях российские и китайские правообладатели?

— Безусловно. Их права будут одинаково защищаться.

— А в каких сферах может пригодиться обмен опытом между нашими и китайскими специалистами?

— Примеров может быть много. Не секрет, что Китай владеет мощным пулом высокотехнологичных решений в различных сферах. Например, при строительстве высокоскоростных железных дорог. Подобные проекты уже рассматриваются на территории России, и в них могут поучаствовать инвесторы из Поднебесной. Европу и Азию сможет в обозримом будущем связать высокоскоростной Шелковый путь. Это только одно из направлений. Но и здесь предстоит много работы, среди которой защита патентных решений на международном уровне. Еще один пример в сфере транспорта, за которым далеко ходить не нужно — китайцы начинают строить метро в Москве

— А что приход китайских технологий может дать Москве, всей России?

— В первую очередь — плацдарм для инновационных решений и новых экономических отношений. Посмотрите, как быстро все меняется: роботы приходят на смену ручному труду, автоматизированные системы уже норма для промышленности, искусственный интеллект выполняет все более сложные операции, а большие данные все больше завладевают умами людей. И теперь самую главную роль играют идеи, заложенные в конкретные продукты, технологии и наработки. Чем быстрее новатор доведет свою разработку до конечного потребителя, тем больший финансовый выхлоп он получит.

— Такой симбиоз поможет развитию нашей экономики? Станет каким-то важным толчком для ее развития?

— Я надеюсь, что наш проект Международного центра интеллектуальной собственности «Инновационный Шелковый путь» сможет существенно поддержать нашу экономику, помочь нарастить товарооборот с зарубежными партнерами. Он призван также поддержать инноваторов и изобретателей, которые встанут во главе всего этого процесса и будут его движущей силой.