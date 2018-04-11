В Казахстане изучают возможность влияния на экономику антироссийских санкций

Астана , 10 апреля / Синьхуа / — Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов во вторник в Астане заявил, что правительство изучают возможность влияния антироссийских санкций на экономику страны.

Он пояснил, что правительство Казахстана совместно с Национальным банком до конца недели составит план действий. В случае негативного влияния санкций будут разработаны пути решения проблемы.