В Казахстане изучают возможность влияния на экономику антироссийских санкций 

Астана, 10 апреля /Синьхуа/ — Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов во вторник в Астане заявил, что правительство изучают возможность влияния антироссийских санкций на экономику страны.
Он пояснил, что правительство Казахстана совместно с Национальным банком до конца недели составит план действий. В случае негативного влияния санкций будут разработаны пути решения проблемы.
6 апреля Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении ряда российских предприятий и физических лиц. Под санкции попали 7 олигархов, принадлежащие им или контролируемые ими 12 предприятий, 17 высокопоставленных чиновников, 1 российское государственное предприятие по импорту и экспорту вооружений и подчиненный ему банк. —0—