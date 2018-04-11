Ещё
В Казахстане изучают возможность влияния на экономику антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане изучают возможность влияния на экономику антироссийских санкций 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Астана, 10 апреля /Синьхуа/ — Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов во вторник в Астане заявил, что правительство изучают возможность влияния антироссийских санкций на экономику страны.
Он пояснил, что правительство Казахстана совместно с Национальным банком до конца недели составит план действий. В случае негативного влияния санкций будут разработаны пути решения проблемы.
6 апреля Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении ряда российских предприятий и физических лиц. Под санкции попали 7 олигархов, принадлежащие им или контролируемые ими 12 предприятий, 17 высокопоставленных чиновников, 1 российское государственное предприятие по импорту и экспорту вооружений и подчиненный ему банк. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Комментарий: Как завершится "дипломатическая война" между Западом и Россией? Успешно завершено строительство первого тоннеля на железной дороге Лхаса-Ньингчи в Тибетском АР Китайские ученые работают над созданием "идеального слушателя"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления407
Совбез ООН заблокировал резолюцию РФ по Сирии122
Вслед за техникой подорожает одежда50
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам120
Украина арестовала еще одно российское судно829
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение