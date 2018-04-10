Андрей Исаев: Нужно легализовать все зарплаты в стране

На одной из дискуссионных площадок рассматривались вопросы социального развития нашей страны. Важнейшей темой стала демографическая политика. Напомню, что в последнее время многое было сделано для стимулирования рождаемости: продлена программа материнского капитала, предусмотрены адресные выплаты при появлении первого, второго и третьего ребенка, семьям с детьми предоставлена возможность улучшить жилищные условия с помощью льготной ипотеки, возросло число мест в детских садах. В ближайшие три года планируется увеличить количество мест в яслях более чем на 270 тысяч.

Однако мы понимаем, что сейчас семьи начинают создавать малочисленное поколение 90-х годов, и это неизбежно скажется на уровне рождаемости. Чтобы обеспечить естественный прирост населения необходимо увеличить среднюю продолжительность жизни. В Послании Владимир Путин заявил, что к 2030 году она должна превысить 80 лет.

В связи с этим возникают новые задачи в сфере здравоохранения. Прежде всего надо активнее вести борьбу с раком. Президент предложил реализовать специальную общенациональную программу по предотвращению и лечению онкологических заболеваний. На расширенном собрании фракции мы обсуждали с министром здравоохранения, в том числе, конкретные механизмы создания этой программы. Государственная Дума намерена принять непосредственное участие в данном процессе. Отмечу, что в составе Комитета Госдумы по охране здоровья есть доктора медицинских наук, опытные врачи. Считаю, что они могут внести весомый вклад в решение существующей проблемы.

Еще одна важная тема, которая поднималась на собрании фракции, — рост реальных доходов населения.

Как известно, с 1 января текущего года значительно увеличился минимальный размер оплаты труда, а с 1 мая он сравняется с уровнем прожиточного минимума. Благодаря этому повысится зарплата примерно 5 млн россиян, получающих МРОТ. Одновременно необходимо сосредоточить внимание на увеличении заработной платы высококвалифицированных специалистов, чтобы обеспечить заинтересованность людей в получении хорошего образования, дополнительных навыков и умений.

Кроме того, надо добиться регулярной индексации пенсий на уровне выше инфляции, о чем также сказал президент в своем Послании. Для этого, с нашей точки зрения, нужно в первую очередь легализовать все зарплаты в стране. Сегодня около 15 млн человек работают неизвестно где, получают деньги «в конверте», а значит, за них не платятся взносы во внебюджетные социальные фонды. Если мы изменим эту ситуацию, то появятся дополнительные источники роста доходов Пенсионного фонда.

Обо всем этом мы подробно говорили с министром труда и социальной защиты.

А с министром образования и науки мы обсудили, как реализуется программа по созданию новых мест в школах, как обстоят дела с детским отдыхом и оздоровлением. Помимо этого, депутаты подняли проблему, связанную с отсутствием в некоторых регионах нашей страны учебников на национальных языках. В ходе дискуссии родилась идея о создании Общероссийского фонда поддержки таких языков. И сейчас наша фракция уже прорабатывает эту идею с профильным министерством.

Во время рассмотрения отчета правительства мы планируем поднять и другие серьезные проблемы, касающиеся социальной политики. Надеюсь, что совместно с органами исполнительной власти нам тоже удастся найти их решение.