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С. Собянин пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте»
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С. Собянин пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте». Соответствующую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.
«Помните, что в субботу очередной «Тотальный диктант»? Был проверкой на грамотность, а стал культурным событием, таким как «Библионочь» или «Ночь музеев». Запись еще открыта», — напомнил мэр.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Леонид Юзефович и другие. Автором текста «Тотального диктанта — 2018» стала писательница Гузель Яхина. На московских площадках акции его прочитают актеры Сергей Безруков и Леонид Ярмольник, стилист Влад Лисовец, телеведущий Владимир Познер, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер Сергей Жигунов.
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