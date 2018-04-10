С. Собянин пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в «Тотальном диктанте». Соответствующую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Помните, что в субботу очередной «Тотальный диктант»? Был проверкой на грамотность, а стал культурным событием, таким как «Библионочь» или «Ночь музеев». Запись еще открыта», — напомнил мэр.