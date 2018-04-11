Совет итальянского региона принял резолюцию против антироссийских санкций

Резолюцию на рассмотрение местного законодательного органа представила группа из 24 депутатов, выступающих за пересмотр экономических отношений Италии с Евросоюзом и отмену ограничений против России. Документ был одобрен 36 голосами «за» при восьми «против».

"Торговые санкции, введенные ЕС и США против России, нанесли тяжелый удар по экономике Италии, которая в 2013 году занимала второе место среди стран Евросоюза по экспорту в РФ, составлявшему около 10,8 миллиарда евро при товарообороте в 40 миллиардов евро", — говорится в тексте, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Авторы резолюции выражают озабоченность в связи с тем, что санкции оказали сильное негативное воздействие на всю производственную систему Венето, приведя к резкому снижению экспорта.

"Необходимо остановить санкционирую спираль, которая наносит вред всем — таким образом, резолюция областного совета Венето выражает решительное и твердое несогласие с сохранением антироссийских санкций, приглашая парламент и правительство Италии, а также европейские власти пересмотреть торговые отношения между Евросоюзом и Россией с целью снятия эмбарго", — заявил Чамбетти РИА Новости.

По его словам, резолюция стала «очередным обращением к разуму»

"Политика «стена против стены» не дает результат и сеет предрассудки и распри, которые с каждым днем становятся все более непреодолимыми на пути к диалогу", — сказал глава областного совета Венето.