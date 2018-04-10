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Таня Терешина рассказала о своих мужчинах
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Таня Терешина рассказала о своих мужчинах 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица показала совместное селфи со своим нынешним партнером, сообщив, что очень рада возможности проводить выходные по-семейному. Таня и ее новый спутник жизни регулярно посещают вместе с Айрис занятия по танцам, где могут наблюдать за творческим процессом. Терешина даже в шутку призналась, что ее «мистер Грей» уже скоро сможет преподавать танцы сам.
Исполнительница заблокировала тех пользователей, которые постоянно осуждали ее личную жизнь и смену мужчин. Она рассказала, что подписана на аккаунты многих знаменитостей, которые тоже не сразу устроили семейную жизнь, поменяв много партнеров на жизненно пути. Таня сообщила, что с отцом Айрис расставание проходило нелегко, и она долгое время не могла завести новые отношения. Впоследствии рядом со звездой появился состоятельный мужчина, в планы которого не входила семья.
Терешина живет в одной квартире с дочкой и мамой, поэтому всегда считала, что у будущего мужа должна быть своя жилплощадь. Сейчас Таня нашла идеального претендента для осуществления своей мечты о крепкой семье и рождении детей. Она призналась, что ее покорила искренность нового избранника. По словам Тани, их чувства взаимны.
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