Правила колокольного перезвона в Светлую седмицу

В течение всей Светлой седмицы — недели после Пасхи — каждый желающий может позвонить в колокола столичных храмов.

Считается, что колокольный звон отгоняет бесов, которые подстерегают человека, помогает отгонять греховные помыслы и очистить душу. Кроме того, звучание колоколов само по себе очень красиво и благозвучно.

Однако во время этого интересного занятия стоит соблюдать определенные правила.

Во-первых, новичок, который никогда не звонил в колокола, проходит элементарный инструктаж, поскольку без ума подходить к делу звона не стоит. Колокол легко можно разбить. Во-вторых, неблагозвучный шум, извлекаемый при слишком сильном воздействии на колокольный язык не понравится ни самому звонарю, ни его слушателям. Наконец, колокольни — это, как правило, достаточно высокие строения и, находясь на них, необходимо соблюдать осторожность.

Существует несколько видов колокольного звона.

— Благовест — это одиночные удары в самый большой колокол. Этот вид звона совершается в Двунадесятые праздники (12 больших общецерковых праздников в течение года) и перед воскресными службами. Перед началом благовеста совершается два удара, после каждого из которых необходимо ждать полного затихания звука. С третьего удара уже начинается мерный звон с интервалами. При этом нужно учитывать особенности тембра колокола, чтобы звук не получился заунывным или наоборот слишком тревожным. Благовестят в течение всей Светлую седмицы в праздничный колокол, и трезвонят во все. На Литургиях благовест обычно длится недолго. Поскольку Часы в эти дни поются, то время звона перед началом Литургии заметно уменьшается. Поэтому в некоторых церквях настоятели благословляют перед Литургиями в этот период трезвонить вообще без благовеста.

— Трезвон — это игра сразу нескольких колоколов одновременно.

— Перезвон — поочередные удары колоколов от большего к меньшим.

— Перебор — однократные удары в колокола от малого к большему.

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