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Анна Семенович рассказала о честности в отношениях
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Анна Семенович рассказала о честности в отношениях 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала откровенное фото в халате и спросила своих читателей, что они думают на тему честности в отношениях между партнерами.
По словам девушки, она часто получает подобные вопросы в Директ, поэтому решила обсудить тему открыто. «Многие женщины пишут, что давно уже не любят своих партнеров и живут с ними по привычке или ради детей, или просто из-за страха остаться одной», — рассказала Семенович и добавила, что причин, по которым люди «терпят» друг друга может быть много.
Семенович считает, что люди должны попытаться разобраться в своих отношениях, чтобы понять, почему бывшим влюбленным стало некомфортно вместе. «Для этого нужно честно поговорить и попытаться понять причину!» — отметила Анна. Она считает, что причиной может оказаться любая мелочь. Ее можно исправить и наладить отношения, но если люди будут замалчивать свое недовольство, это приведет к разрыву и боли.
Чтобы разобраться в проблеме более подробно, Семенович попросила своих читателей честно ответить, решают ли они проблемы в паре сразу или тоже стараются «отмалчиваться».
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