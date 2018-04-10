Подмосковье планирует увеличить молочное стадо на 47,5 тыс. голов к 2021 году

Молочное животноводство в Подмосковье стабильно растет, до конца 2020 года в регионе планируется создать 47,5 тысяч скотомест, а производство молока хотят увеличить до 1 миллиона тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В отношении молочного животноводства Московская область показывает стабильный рост. В прошлом году создано в 1,5 раза больше скотомест, по валовому производству молока область занимает второе место в ЦФО с показателем в 645 тысяч тонн. До конца 2020 года на территории Московской области планируем создать дополнительно 47,5 тысяч скотомест, которые позволят достигнуть производительности в миллион тонн молока в год», — сказал Буцаев.

По его словам, расширение таких предприятий как «Аксиньино», «Спартак» , «Наро-Осановский» даст совокупно более 6 тысяч скотомест. Дополнительный прирост до 10 тысяч поголовья ожидается за счет реконструкции и модернизации существующих молочно-товарных ферм и до 2 тысяч голов за счет проектов, заявленных на получение грантов в крестьянско-фермерских хозяйствах. Наибольший прирост скотомест планируется за счет реализации крупных проектов, в том числе дойного козоводства. Реализация этих проектов позволит привлечь в экономику региона более 24 миллиардов рублей и создать более 2 тысяч рабочих мест.

Как отметил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев , в сельском хозяйстве в 2017 году отмечен значительный рост в различных отраслях, а пищевая промышленность благодаря этому выросла на 6%. При этом наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики остаются фермерские хозяйства. Фермеры получают финансовую поддержку по нескольким направлениям: несвязанная поддержка, субсидии на литр молока, льготные кредиты и гранты.

«За последние четыре года поддержка фермеров выросла с 8 до 12 миллиардов рублей. В 2018 году мы продолжим поддержку фермеров, и сделаем акцент на стимулировании их к объединению в сельхозкооперативы. С начала года Минсельхоз уже одобрил 4,5 тысячи кредитов фермерам на 31 миллиард рублей. То есть число фермеров, получивших льготные кредиты за три месяца этого года в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Мы настроили механизм льготного кредитования», — сказал Ткачев на коллегии.

Также на заседании вручили награды Минсельхоза России, в том числе объявили благодарность министерства сельского хозяйства РФ министру сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрею Разину

По итогам 2017 года в Московской области введено в оборот 62,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, доля обрабатываемой пашни составила 80%. Валовой сбор зерна вырос на 20% по сравнению с показателем 2016 года и составил 426,8 тысячи тонн. По итогам прошлого года Московская область заняла четвертое место в ЦФО по производству птицы с показателем в 198,3 тысячи тонн.