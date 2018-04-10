Продукция нефтехимии сегодня вошла в жизнь каждой российской семьи

В мире за последние 10 лет нефтехимическое производство и потребление его продукции выросли в 40 раз. Нефтехимия, как передовая отрасль, дает возможность нашей экономике перейти на качественно новый уровень: от модели экспорта природных ресурсов к модели производств высокотехнологичной продукции.

Основные продукты нефтехимии — это различные полимеры, без которых сегодня сложно представить нашу жизнь. Они давно присутствуют в нашей жизни везде и всюду: машиностроение, авиационная и космическая техника, строительные конструкции, автомобили, бытовая техника, одежда, упаковка и многое другое. Это новые технологии и качественно новый уровень взаимодействия природы и человека. Взять, к примеру, спорт: покрытие беговых дорожек и спортивных площадок, сиденья на трибунах стадионов, искусственный газон, даже форма и обувь спортсменов — все это выполнено из синтетических материалов. То же самое и в нашей обыденной жизни — мы даже не задумываемся о том, что окружающие нас предметы в большинстве своем являются продукцией нефтехимии.

Практически все вновь создаваемые материалы приобретают уникальные и специально заданные свойства как раз благодаря использованию продуктов нефтехимического синтеза. Они немыслимы без сложной и многоступенчатой нефтехимической переработки. Не случайно даже в условиях падения цен на энергоносители химический сектор в России и в мире в целом остается в плюсе.

Готова ли отечественная нефтехимическая отрасль выступить флагманом российской экономики? В поиске ответа имеет смысл обратиться к мировому опыту. Сегодня мировым экономическим лидером является Китай , где на долю химических производств приходится не менее 10 процентов ВВП. В нашей стране этот сектор занимает не более трех процентов. Так что перспективы для роста есть, тем более что собственного сырья у нас более чем достаточно.

Помимо того, что полимерные материалы являются драйвером развития других отраслей, нефтехимия обладает огромным потенциалом для развития и возможностями для инновационных решений. Каждый рубль, вложенный в эту отрасль, дает два рубля дополнительной добавленной стоимости для последующих производств. Что необходимо для того, чтобы эта отрасль стала драйвером российской экономики? Любая индустрия начинается с сырья, а многие нефтехимические комплексы работают на попутном нефтяном газе, который содержит в себе метан и другие углеводороды. Это тот газ, который в прежние годы всегда сжигался как «излишний» при нефтедобыче. Нефтегазохимия фактически перерабатывает дешевое попутное сырье, что позволяет добиться максимальной переработки природных ископаемых. Таким образом, производство пластиков позволяет более рационально и экономно относиться к потребляемым природным ресурсам.

Каждый рубль, вложенный в нефтехимическую отрасль, дает два рубля дополнительной добавленной стоимости

Существует предубеждение, что нефтехимические производства вредят экологии. Но использование попутного газа как раз позволяет исключить загрязнение окружающей среды продуктами его сжигания. А практически весь произведенный пластик может быть переработан вторично, причем на все 100 процентов, в то время как любые природные материалы не поддаются такой переработке. Нефтехимические технологии позволяют разложить практически до молекул исходное сырье и «собрать» их заново в необходимый структурированный материал. Причем этот цикл можно повторять многократно, тем самым обеспечивая экономию природных ресурсов. Таким образом, развитие нефтехимии позволяет решать целый ряд экологических задач: экономить природные ресурсы, многократно снизить выбросы в атмосферу, при надлежаще организованной переработке уменьшить объемы бытового мусора и промышленных отходов. Полимерная революция дает качественно новый виток развития экономики.

Поначалу нефтехимия была делом энтузиастов и экспериментаторов, сегодня она эволюционировала в сферу высоких технологий, сделавшую эту отрасль безопасной и высокоэффективной. За последние 40 лет отрасль изменилась кардинально, в нее пришли новые инженерные решения, новое оборудование и технологии. Суть нефтегазохимической технологии — это моделируемые и управляемые природные процессы, которые осуществляются благодаря специальным условиям в ускоренном режиме. Но в современной нефтехимии уже нет необходимости вручную закручивать вентили, снимать показания манометров или производить отборы проб для отслеживания технологического процесса. Весь процесс на современном производстве управляется из единого центра, многие процессы автоматизированы и компьютеризированы. Эти изменения требуют не только подготовки высококвалифицированных специалистов, но и способствуют появлению и развитию новых профессий межотраслевого и междисциплинарного характера.

Многие предприятия отрасли прошли процесс модернизации, который в разы уменьшил производственные площади, при этом на порядок увеличив объемы выпускаемой продукции. В качестве примера можно привести преображение производств компании СИБУР : завода «Капролактам» в компанию «РусВинил». Если до 2013 года «Капролактам» занимал площадь в 300 гектаров и выпускал до 30 тысяч тонн полихлорвинила в год, то сегодня цеха «РусВинила» расположены на площади в 59 гектаров, но выпускают 330 тысяч тонн продукции.

Особое внимание на предприятиях отрасли уделяется вопросам безопасности. Многоуровневая система управления технологическими процессами работает таким образом, что человеческий фактор практически полностью исключен. Но даже в эпоху цифровизации на любом производстве есть знаменитая «красная» кнопка, которая позволяет практически в считаные минуты произвести экстренную остановку производства.

Достигнутый уровень безопасности позволяет строить нефтехимические предприятия в непосредственной близости к городам. Показательным примером может служить Бельгия , где аккуратные производственные здания находятся прямо среди жилых домов.

Тем не менее многие задаются вопросом, насколько безопасна атмосфера над заводами, не содержатся ли в водяном паре, который виден над цехами, вредные и опасные для здоровья человека вещества. Постоянный экологический мониторинг показал, что этот водяной пар по своему составу чище природных облаков над городами. Такого результата удается добиться за счет внедрения современных интеллектуально емких производств, при проектировании которых в приоритете защита и сохранение окружающей среды и безопасность жизнедеятельности людей.

кстати

Продукция нефтехимии повышает качество жизни людей. Это становится понятным, если перевести абстрактные цифры выпускаемых материалов в знакомые всем продукты. Так, из тысячи тонн полипропилена можно изготовить 2,8 километра пластиковых труб для жилищно-коммунального хозяйства. Тысяча тонн полихлорвинила требуется для производства 300 тысяч пластиковых окон. А тысяча тонн пенополистирола позволит утеплить 250 типовых пятиэтажек.