Готовим лучшие кадры для космической Одиссеи

Во вторник, 10 апреля, подвели итоги конкурса космических проектов «Лунная Одиссея». Он проходил в столичном детском технопарке «Мосгормаш». Участвовали 20 команд из регионов России

Красноярска, Уфы и Нальчика. Были представлены команды из Московской, Тульской областей, Калининграда

Московская команда, которую составили слушатели лаборатории «Современная космонавтика», до этого прошла заочный этап конкурса, в ходе которого разработала и подготовила к защите проект «Орбитальная установка для очистки околокосмического пространства», поэтому была приглашена в Королев на второй, очный этап конкурса.

А еще в рамках программы ребята участвуют в научных боях-соревнованиях, посещают ракетно-космические предприятия. Для них это настоящий шаг в будущую профессию. И детский технопарк на базе «Мосгормаша» становится ступенью на пути к реализации мечты.

Москва в последние годы активно развивает производственную и научную инфраструктуры, в связи с чем появляются технопарки и промышленные комплексы, создаются высокотехнологичные производства, на которых востребованы квалифицированные специалисты. Мы уже сейчас готовим кадры для них, детские технопарки — один из действенных инструментов этой работы. Их слушатели проявляют огромный интерес к сфере инноваций, с удовольствием участвуют в различного рода конкурсах и научных состязаниях, — говорит о тенденциях развития ранней профнавигации руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин

Однако одним хакатоном космическая тема не исчерпывается. Скоро ребят ожидают гагаринские уроки. В трех детских технопарках столицы — при Московском государственном техническом университете им. Баумана , при столичном Политехе и технопарке «Мосгормаш» — впервые проведут бесплатные занятия, приуроченные к Международному дню космонавтики. Старт дадут 12 апреля.

— Детские технопарки впервые подключаются к масштабному и значимому проекту «Гагаринский урок». У юных москвичей появится уникальная возможность поучаствовать в интересном и познавательном мероприятии, пообщаться с покорителями космоса, учеными, исследователями. Те из московских школьников, кто собирается в будущем связать свою жизнь с космонавтикой, получат дополнительную информацию об особенностях и вызовах непростых профессий в этой сфере, — отметил Алексей Фурсин.

На «Гагаринском уроке» дети узнают о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой , работе Международной космической станции и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту. Материалы к урокам в детских технопарках подготовил Мемориальный музей космонавтики. Занятия проведут российские космонавты.

Старшеклассники, заинтересованные в выборе других профессий технического толка, могут записываться в разные технопарки. Всего в городе их насчитывается 12. На современных площадках ребят обучают создавать компьютерную анимацию, моделировать летательные аппараты, конструировать роботов и многому другому. Ведущие средние и высшие образовательные организации, резиденты технопарков, промышленные предприятия объединяют усилия для помощи обучающимся определиться с выбором профессии, а также подготовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных предприятий. Выпускники детских технопарков подписывают отложенный трудовой договор с индустриальным партнером и приходят в эту компанию на работу после получения соответствующего образования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина , заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

Правительство Москвы активно работает над внедрением новых стандартов и повышением качества профессиональной подготовки. Ближе к концу года в Москве будет организован Второй межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills.

ЦИФРА

140 тысяч человек примут участие в профнавигационных проектах в этом году. В детских технопарках ежегодно будут обучаться 35 тысяч школьников.