Верховный суд защитил пенсионера-должника от приставов

Этот спор должника-пенсионера и приставов рассматривали астраханские суды и дружно встали на сторону приставов. Но Верховный суд РФ с решением не согласился и привел аргументы, которые могут оказаться полезными для граждан, попавших в сложную ситуацию.

Итак, в Астраханской области в районный суд пришел пенсионер с иском к Службе судебных приставов. Он хотел с помощью суда повлиять на сумму, которую с его пенсии списывает пристав. Истец в суде объяснил, что получает пенсию немногим больше 10 тысяч рублей. Из этих денег пристав в счет долга списывает ровно половину, оставляя ему на жизнь, пять тысяч рублей. А это совсем мало, уверял пенсионер, ведь даже прожиточный минимум в области — семь тысяч. До суда пожилой должник обращался с письмом в Службу судебных приставов и просил брать 25 процентов, а не 50. Но приставы на письмо не отреагировали. Истец надеялся, что в суде к его просьбе отнесутся внимательней.

Но Советский районный суд Астрахани должнику в иске отказал. А областной суд возражать не стал. Определением судьи Астраханского областного суда истцу отказано было и в передаче кассационной жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции. Но пенсионер все же дошел до Верховного суда РФ и попросил все предыдущие решения отменить.

По мнению судей Верховного суда, «существенные нарушения норм материального и процессуального права допущены судами первой и апелляционной инстанции».

Вот как пересматривал спор Верховный суд. Из материалов дела видно, что истец — получатель пенсии по старости. В 2016 году, когда началась эта история, его пенсия составляла 10 тысяч 149 рублей. По словам старика, это единственный источник его существования. В это же время, судя по постановлению областного правительства, прожиточный минимум в области составлял 7 тысяч 220 рублей. По постановлению пристава из пенсии ежемесячно удерживали 50 процентов. Через пару месяцев после начала вычетов должник написал заявление, что ему совсем туго, и попросил брать 25 процентов, но приставы ему письменно отказали. Суды тоже отказали.

В местных судебных решениях сказано, что действия пристава правомерны, так как соответствуют законам «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». По ним предусмотрена возможность брать даже больше: до 70 процентов страховой пенсии в возмещении ущерба.

Вот с этими доводами Верховный суд и не согласился, заметив, что они «основаны на неправильном применении норм материального права». Высокий суд заявил, что в том же законе «Об исполнительном производстве» сказано, что исполнительное производство осуществляется, в том числе, на основании принципа неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи. В этом же законе записано, что с должника можно удерживать не более 50 процентов зарплаты и «иных доходов». А еще в этом законе приведены ограничения размера удержания — не больше 70 процентов, если речь идет об ущербе от преступления. По закону о страховых пенсиях также можно брать не более 50 процентов, и в редких случаях, прописанных в законах, — не больше 70. Но это максимальные параметры, заметил Верховный суд, а пристав вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника.

Местные суды не стали выяснять, является ли пенсия единственным источником существования должника

Верховный суд особо подчеркнул — Конституционный суд неоднократно (шесть раз) высказывал свою правовую позицию по такому поводу. По ней, если для должника пенсия — единственный источник существования, то необходимо обеспечить баланс интересов кредитора и должника. Требуется защита прав должника пенсионера путем сохранения для него и тех, кто находится на его иждивении, «необходимого уровня существования, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».

В нашем случае судебный пристав, получив письмо от пенсионера, не проверил его материальное положение, что обязан был сделать. В Кодексе административного судопроизводства сказано, что именно надо проверять суду, рассматривая такие дела. В этом списке пунктов много. Часть из них доказывает тот, кто обратился в суд, а часть — организация или лица на то уполномоченные.

Местные суды, рассматривая иск пенсионера, не стали выяснять, действительно ли человеку так плохо и является ли пенсия его единственным источником существования, не спросили, обеспечен ли должник «необходимым уровнем существования после удержания платежей». По мнению Верховного суда, это существенные нарушения, которые и повлекли за собой принятие незаконных судебных постановлений. Дело пенсионера-должника велено пересмотреть по новой.