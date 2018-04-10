Ещё
Верховный суд защитил пенсионера-должника от приставов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный суд защитил пенсионера-должника от приставов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Этот спор должника-пенсионера и приставов рассматривали астраханские суды и дружно встали на сторону приставов. Но Верховный суд РФ с решением не согласился и привел аргументы, которые могут оказаться полезными для граждан, попавших в сложную ситуацию.
Итак, в Астраханской области в районный суд пришел пенсионер с иском к Службе судебных приставов. Он хотел с помощью суда повлиять на сумму, которую с его пенсии списывает пристав. Истец в суде объяснил, что получает пенсию немногим больше 10 тысяч рублей. Из этих денег пристав в счет долга списывает ровно половину, оставляя ему на жизнь, пять тысяч рублей. А это совсем мало, уверял пенсионер, ведь даже прожиточный минимум в области — семь тысяч. До суда пожилой должник обращался с письмом в Службу судебных приставов и просил брать 25 процентов, а не 50. Но приставы на письмо не отреагировали. Истец надеялся, что в суде к его просьбе отнесутся внимательней.
Но Советский районный суд Астрахани должнику в иске отказал. А областной суд возражать не стал. Определением судьи Астраханского областного суда истцу отказано было и в передаче кассационной жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции. Но пенсионер все же дошел до Верховного суда РФ и попросил все предыдущие решения отменить.
По мнению судей Верховного суда, «существенные нарушения норм материального и процессуального права допущены судами первой и апелляционной инстанции».
Вот как пересматривал спор Верховный суд. Из материалов дела видно, что истец — получатель пенсии по старости. В 2016 году, когда началась эта история, его пенсия составляла 10 тысяч 149 рублей. По словам старика, это единственный источник его существования. В это же время, судя по постановлению областного правительства, прожиточный минимум в области составлял 7 тысяч 220 рублей. По постановлению пристава из пенсии ежемесячно удерживали 50 процентов. Через пару месяцев после начала вычетов должник написал заявление, что ему совсем туго, и попросил брать 25 процентов, но приставы ему письменно отказали. Суды тоже отказали.
В местных судебных решениях сказано, что действия пристава правомерны, так как соответствуют законам «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». По ним предусмотрена возможность брать даже больше: до 70 процентов страховой пенсии в возмещении ущерба.
Вот с этими доводами Верховный суд и не согласился, заметив, что они «основаны на неправильном применении норм материального права». Высокий суд заявил, что в том же законе «Об исполнительном производстве» сказано, что исполнительное производство осуществляется, в том числе, на основании принципа неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи. В этом же законе записано, что с должника можно удерживать не более 50 процентов зарплаты и «иных доходов». А еще в этом законе приведены ограничения размера удержания — не больше 70 процентов, если речь идет об ущербе от преступления. По закону о страховых пенсиях также можно брать не более 50 процентов, и в редких случаях, прописанных в законах, — не больше 70. Но это максимальные параметры, заметил Верховный суд, а пристав вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника.
Местные суды не стали выяснять, является ли пенсия единственным источником существования должника
Верховный суд особо подчеркнул — Конституционный суд неоднократно (шесть раз) высказывал свою правовую позицию по такому поводу. По ней, если для должника пенсия — единственный источник существования, то необходимо обеспечить баланс интересов кредитора и должника. Требуется защита прав должника пенсионера путем сохранения для него и тех, кто находится на его иждивении, «необходимого уровня существования, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».
В нашем случае судебный пристав, получив письмо от пенсионера, не проверил его материальное положение, что обязан был сделать. В Кодексе административного судопроизводства сказано, что именно надо проверять суду, рассматривая такие дела. В этом списке пунктов много. Часть из них доказывает тот, кто обратился в суд, а часть — организация или лица на то уполномоченные.
Местные суды, рассматривая иск пенсионера, не стали выяснять, действительно ли человеку так плохо и является ли пенсия его единственным источником существования, не спросили, обеспечен ли должник «необходимым уровнем существования после удержания платежей». По мнению Верховного суда, это существенные нарушения, которые и повлекли за собой принятие незаконных судебных постановлений. Дело пенсионера-должника велено пересмотреть по новой.
Российская Газета: последние новости
Санкции США против России обойдутся Германии в миллиарды евро Российские ученые создают новые технологии переработки нефтяного сырья На конференции специалисты отрасли представят новые проекты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно537
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня79
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ111
Эрдоган раскритиковал Лаврова158
США отправляют ударную группу в Средиземное море1122
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение