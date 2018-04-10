Виртуальная реальность поможет бизнесу повысить эффективность

Четвертая промышленная революция, более известная как концепция Индустрия 4.0, получила свое название от инициативы 2011 года, возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными, которые определили ее как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем», или CPS, в производственные процессы.

CPS — это всеобъемлющий термин, который используется в разговорах об интеграции небольших подключенных к Интернету машин и человеческом труде. Руководители предприятий не просто переосмысливают принцип сборочной линии, но и активно создают сеть машин, которые будут не только производить товары с меньшим количеством ошибок, но и смогут автономно изменять производственные шаблоны в соответствии с необходимостью, оставаясь при этом высокоэффективными.

Эта концепция предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в цифровую экосистему вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости. Достижение эффекта от воплощения концепции Индустрии 4.0 возможно только при наличии хорошо налаженных процессов получения и анализа данных, а также обмена ими.

Цифровизация товаров включает в себя дополнение имеющихся продуктов, например, интеллектуальными датчиками или устройствами связи, совместимыми с инструментами аналитики данных, а также создание новых цифровых продуктов, предназначенных для предоставления комплексных решений. Благодаря внедрению новых методов сбора и анализа информации у компаний появляется возможность получать данные об использовании продуктов и дорабатывать эти продукты в соответствии с новыми требованиями конечных пользователей.

Дальше всех продвинулись в цифровизации операций японские и немецкие компании. Они разработали цифровую совместимость, поддерживающую сквозные процессы с партнерами по горизонтальной цепочке создания стоимости. Вкладывая огромные средства в технологии и обучение персонала, они рассматривают цифровую трансформацию главным образом как возможность повышения операционной эффективности, сокращения затрат и контроля качества.

3D-моделирование различных процессов и объектов позволяет компаниям сэкономить колоссальные средства

Говоря об Индустрии 4.0, следует опираться не только на зарубежный опыт, цифровая трансформация идет и внутри ведущих российских компаний. Отечественный бизнес понимает: чтобы претендовать на технологическое лидерство, сегодня уже недостаточно иметь продвинутые «железки», современные технологии и научные центры в классическом понимании. Сегодня такое лидерство выражается в том, что клиент меньше чувствует и видит работу индустрии.

Строго говоря, идеальный производитель или поставщик услуг — это тот, о котором ты практически не вспоминаешь, но его продукция стройно и неотъемлемо дополняет твою жизнь дома или на работе.

Например, еще недавно виртуальная реальность была для большинства не больше чем увлекательной игрой. Однако сейчас в производственных компаниях оценили колоссальный эффект от правильного бизнес-применения этой технологии.

Она экономит не только время, но и любые ресурсы, будь то природные богатства, финансы или здоровье и благополучие людей.

У виртуальной реальности несколько ключевых достоинств. Первое — все то, что вы передаете с ее помощью, всегда однотипно, стандартизовано, нормативно и не имеет никаких отклонений. Второе — она погружает в смоделированную ситуацию полностью и так, что через несколько секунд вы уже забываете, где находитесь в реальности. Например, вы хотите потренировать работников на действия в нештатной ситуации. Можно дать им тома инструкций по технике безопасности, но вы никогда до конца не узнаете, хорошо ли они их усвоили.

Можно провести «живые» учения, смоделировав ту или иную ситуацию. Но иногда разрушительные процессы в этих условиях столь дороги, что их невозможно воспроизвести полностью. К тому же никто не знает, как человек отреагирует на подобные ситуации в реальной жизни.

Виртуальное пространство погружает человека в столь реалистичные условия, что он порой испытывает и вполне реальный стресс. И показывает свою способность действовать в таких ситуациях. Конечно, это не дает стопроцентный ответ на вопрос, сможет ли он грамотно выполнять все необходимые действия, случись подобное в реальности, но это намного повышает вероятность его правильных действий.

Еще одно достоинство этой технологии — простота и доступность обслуживания. Интерактивные обучающие курсы в виртуальном пространстве позволяют создавать «цифровой двойник» объекта, процесса и участников. Человек, погруженный в виртуальный мир, может обучаться, причем и ошибаться, принимая то или иное решение и запоминая этот опыт, чтобы потом не повторить его в жизни. Это позволяет совершить все возможные ошибки в полностью безопасном виртуальном пространстве. И без всякого материального ущерба для бизнеса.

В качестве примера позитивного отечественного опыта можно привести проекты оператора бизнеса масел "Газпром нефти" — компании «Газпромнефть — смазочные материалы», которая в прошлом году начала масштабный проект по цифровому обучению.

"Главной и безусловной ценностью нашей компании является безопасность. Мы много работаем над тем, чтобы безопасность была не лозунгом, а неотъемлемой частью жизни. И виртуальная реальность нам интересна как стопроцентно безопасный способ передать знания и навыки. Эту технологию мы внедряем не только для обучения персонала правилам техники безопасности и отработки навыков в чрезвычайных ситуациях, но и для обучения в более широком смысле — получения знаний и производственных компетенций", — говорит генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Александр Трухан.

В компании «Газпромнефть — смазочные материалы» есть уже полностью реализованные проекты, а также несколько пилотных, направленных на опробование тех или иных технологий взаимодействия с человеком в виртуальном пространстве. Один из таких пилотных проектов, предполагаемых к внедрению в этом году, — виртуальный курс по регламентному обслуживанию техники. Он предназначен для партнеров, которые предоставляют сервисные услуги автовладельцам. «Мы планируем продвигаться в направлении по созданию подобных специализированных сервисов для партнеров, создавая ролики о том, например, как обеспечить правильное смазывание механизмов или правильно организовать маслохозяйство. Это знания, которыми они не всегда обладают и будут рады получить готовые бизнес-решения», — отмечает Александр Трухан.

Наконец, любой бизнес, если он ориентирован на развитие, должен уметь заглядывать в будущее. Сегодня для людей старшего и среднего поколений очки виртуальной реальности — это все еще экзотика. А вот среди детей школьного возраста они уже есть у многих. Понятно, что, когда они вырастут, это будут уже люди «нового формата». Для них общение в виртуальной реальности — это не что-то фантастическое, а вполне естественный способ познания. И если мы хотим успевать за этими людьми, то должны жить не только одним днем.

К примеру, сегодня по программам профориентации знакомство с производствами часто проходит как экскурсия на предприятия. Но часто в ней лишь демонстрируют то или иное оборудование, но никак не знакомят с содержанием производства, не объясняют процессы. Совсем другой может быть виртуальная экскурсия по заводу, в ходе которой можно увлекательно и доходчиво рассказать о том, что происходит в том или ином оборудовании, чем интересна та или иная специальность и т.п. Притом побывать на такой экскурсии можно, не выходя из класса или даже из собственного дома. И это как минимум экономия средств для самого предприятия.

Одновременно развивается 3D-моделирование различных процессов и объектов, что позволяет компаниям сэкономить колоссальные средства. Виртуальная реальность — это логическое продолжение и усиление 3D-моделирования процессов и объектов визуализацией.

"Согласно научным исследованиям, люди намного лучше усваивают визуальную информацию, поэтому мы верим в перспективу этой технологии. Например, на стыке виртуальной реальности и 3D-моделирования нами уже создан цифровизированный магазин масел, а также станции технического обслуживания G-Energy Service. Занятия на этих виртуальных площадках включаются в программы обучения сотрудников товаропродающей сети", — делится опытом Александр Трухан.

Сегодня бизнесу очень важно осознать, что процесс внедрения виртуальной реальности в производственные процессы уже идет, и надо вовремя вписать его в собственную реальность.