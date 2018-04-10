На конференции по нефтехимии специалисты представят новые проекты

В деловую программу мероприятия включены аналитические доклады экспертов, различные практические кейсы, а также презентации будущих проектов «из первых рук». Задача — показать, как необходимо готовиться к изменениям, с которыми придется работать уже завтра.

На сессии «Место нефтехимии в глобальной углеводородной стратегии» партнер и руководитель практики стратегического консультирования в СНГ аудиторско-консалтинговой компании EY Антон Порядин расскажет о ключевых мировых энергетических сценариях до 2050 года и их последствиях для рынка нефтехимии.

Вопросы «ближнего горизонта» затронет руководитель ведущего информационно-аналитического центра отрасли в России RUPEC Андрей Костин . В докладе о результатах эксклюзивного исследования, подготовленного специально для конференции, он расскажет о том, какими должны быть материалы будущего и какое место в этом может занять нефтехимия.

Дальнейшая программа конференции включает темы более практического характера, включая презентации и дискуссии о проектном управления капитальным строительством, финансировании, о повышении эффективности бизнеса и о внедрении передовых технологий производства различных продуктов.

Цель конференции — показать, как необходимо готовиться к изменениям, с которыми придется работать уже завтра

Об уникальном кейсе на сессии по управлению проектами расскажет руководитель дирекции материально-технического обеспечения и логистики «ЗапСибНефтехим» Светлана Иващенко в совместном докладе с Андреем Гейкало, коммерческим директором Маммут Рус (MAMMOET), мирового флагмана в области транспортировки, перевозки и подъема грузов сверхвысокой массы. Эксперты поделятся информацией о том, как транспортируют и устанавливают крупногабаритное оборудование для крупнейшего проекта СИБУРа «ЗапСибНефтехим», включая долгий путь 62-метровой колонны пиролиза из порта Южной Кореи до Тобольска

Во второй день конференции выступит Данил Ефремов, директор по развитию бизнеса нефтехимических заводов из Linde Engineering, ведущей инжиниринговой компании по проектированию и строительству заводов по всему миру. Тема его выступления — как заводам снизить капитальные вложения в этиленовые производства и найти оптимальный баланс между капитальными и операционными затратами.