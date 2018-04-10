Новые антироссийские санкции США могут обойтись ФРГ в несколько миллиардов евро

Об этом сообщает российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), передаёт РИА «Новости»

«По оценкам ВТП, только из-за отказа от новых сделок немецкой экономике в краткосрочной перспективе грозит ущерб в размере более ста миллионов евро, а в долгосрочной под ударом могут оказаться проекты общей стоимостью в несколько миллиардов евро», — сообщили в ВТП.

Как отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп , новая волна санкций показывает, что конфликты на Украине и в Сирии и должны быть разрешены как можно скорее.