Новые антироссийские санкции США могут обойтись ФРГ в несколько миллиардов евро 

Об этом сообщает российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), передаёт РИА «Новости».
«По оценкам ВТП, только из-за отказа от новых сделок немецкой экономике в краткосрочной перспективе грозит ущерб в размере более ста миллионов евро, а в долгосрочной под ударом могут оказаться проекты общей стоимостью в несколько миллиардов евро», — сообщили в ВТП.
Как отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп, новая волна санкций показывает, что конфликты на Украине и в Сирии и должны быть разрешены как можно скорее.
«Здесь необходимы усилия как со стороны Москвы и Вашингтона, так и со стороны ЕС и ответственных лиц, вовлеченных в конфликт государств», — отметил Шепп.
Американский Минфин в пятницу ввёл ограничительные меры в отношении ряда российских компаний, бизнесменов, и официальных лиц. Под удар, в том числе, попала группа компаний «Русал» и группа «ГАЗ» Олега Дерипаски.