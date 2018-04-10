Эксперты оценили в миллиарды евро потери Германии от санкций США против РФ 

Новые санкции США в отношении России могут обойтись немецкой экономике в ближайшие годы в несколько миллиардов евро, заявляют в Российско-Германской внешнеторговой палате.
«По оценкам ВТП, только из-за отказа от новых сделок немецкой экономике в краткосрочной перспективе грозит ущерб в размере более ста миллионов евро, а в долгосрочной под ударом могут оказаться проекты общей стоимостью в несколько миллиардов евро», — говорится в сообщении ВТП, поступившем в «Интерфакс».
Растущие административные издержки из-за дополнительных проверок являются дополнительным мешающим фактором для немецкого бизнеса, отмечается в документе. «Новая волна санкций показывает, что конфликты в Сирии и на Украине должны быть разрешены как можно скорее, — приводит пресс-служба палаты слова председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа.
По его словам, в этой ситуации необходимы усилия как со стороны правительства России и США, так „и со стороны ЕС и ответственных лиц, вовлеченных в конфликт государств“. „Если деятельность немецких и американских компаний в России будет дальше усложняться, то азиатские компании, в особенности китайские, постепенно заполнят освободившуюся нишу. Непонятно, как более тесное сотрудничество „русского медведя“ и „китайского дракона“ в долгосрочной перспективе должно служить интересам Запада“, — добавил Шепп.