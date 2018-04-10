Отрасль может вернуть свои позиции в мировом рейтинге

Развитие нефтехимии — это путь к новому технологическому укладу в развитии человечества. Ее отличают высокие темпы роста, практически на всех этапах ее развития превышающие темпы роста экономики в целом. По показателям суммарного объема производства химический комплекс мира обогнал по масштабам производства рынок нефти.

В мировой нефтехимии круг интересов крупнейших компаний развитых стран стал сдвигаться в сторону производства продукции высоких переделов, а именно, конструкционных пластмасс, полимеров с заданными свойствами, спецволокон, спецкаучуков и т.п. Промышленность наиболее развитых стран стала производить все больше материалов — предвестников нового уклада, таких, как наноматериалы, биополимеры и биотехнологические материалы, антикоррозийные, кристаллические материалы для преобразования энергии, огнестойкие покрытия, биосенсоры и множество других. Крупнейшие нефтехимические компании и нефтехимические «крылья» крупнейших нефтегазовых компаний заметно увеличили затраты в НИОКР. Для ряда компаний они уже превышают миллиард долларов, а для некоторых почти два миллиарда в год.

Существенно укрепились связи нефтехимической и фармацевтической промышленности. Крупнейшие нефтехимические компании мира осуществили значимые сделки по слиянию и поглощению с фармацевтическими компаниями. Они избрали генеральной линией своего развития выпуск относительно малотоннажной, но чрезвычайно наукоемкой и дорогой продукции. Компании развивающихся стран сосредоточились на производстве крупнотоннажных нефтехимических продуктов массового использования. В мировой нефтехимической промышленности продолжается и углубляется глобализация и реструктуризация бизнеса. В большинстве развитых стран эти тенденции проявляются в виде расширения технологического и институционального присутствия в быстроразвивающихся странах, располагающих углеводородным сырьем и относительно дешевой рабочей силой. Мировая нефтехимия превращается в глобальную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых центров, обладающих ресурсными, инновационными и инфраструктурными конкурентными преимуществами.

Нефтехимия имеет большой экономический, социальный и экологический потенциал, является мощным мультипликатором занятости

Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран. К сожалению, эти мировые тенденции почти не касаются российской нефтехимической промышленности. В ХХ веке она имела вторую позицию вслед за США , разделяя второе-четвертое место с Германией Японией . В настоящее время по масштабам производства нефтехимической продукции Россия передвинулась во вторую десятку стран, уступая не только США, Японии, западноевропейским странам, но и таким быстроразвивающимся странам, как Китай

Для устранения диспропорций в производстве конечной продукции российской нефтехимии, ее базовых полупродуктов и сырья, насыщения внутреннего рынка и выхода на новые экспортные рынки был принят план развития отрасли до 2030 года.

Он позволил бы использовать конкурентные преимущества России — прежде всего большую и относительно дешевую сырьевую базу, а также имеющийся научный и кадровый потенциал.

Главным его содержанием было создание нефтехимических кластеров, включающих в свой состав проекты модернизации действующих и строительства новых мощностей по производству базовых нефтепродуктов и крупнотоннажных нефтехимикатов и полимеров, объектов инженерной и социальной инфраструктуры. А также технопарков, организаций по научному, образовательному, юридическому, консультационному и прочему сопровождению проектов.

Казань, Уфа, Салават, Самара, Основными нефтехимическими кластерами являются Поволжский, Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный. Поволжский кластер сложился уже давно, в его состав входят Татарский, Башкирский, Самарский, Нижегородский, Саратовский, Волгоградский подкластеры. В них сформировались и функционируют предприятия по производству нефтехимической продукции в таких городах, как Нижнекамск Стерлитамак , Дзержинск, Кстово Новокуйбышевск и др. Часть предприятий Поволжского кластера связаны между собой этиленопроводом. Практически на всех его предприятиях намечены модернизация и реконструкция производств. Самым крупным проектом в этом кластере является строительство в составе Нижнекамского нефтехимического комбината мощной этиленовой установки, которая могла бы полностью сбалансировать в пределах кластера производство основных полупродуктов (этилена, пропилена и др.) и конечной продукции на их основе.

Главным содержанием плана развития перспективной отрасли является создание нефтехимических кластеров в нескольких регионах России

В составе Каспийского кластера намечено создание нового газохимического комплекса на базе ценных углеводородов попутного нефтяного газа, получаемого с береговых или шельфовых месторождений нефти Северного Каспия. Предусмотрена транспортировка попутного нефтяного газа в район города Буденновска , где компания ЛУКОЙЛ уже имеет нефтехимический завод «Ставролен» . В составе нового предприятия намечено создание блоков по разделению попутного газа, строительство этиленовой установки и производств полиэтилена и полипропилена, а также крупного энергоблока.

Томске, В составе Западно-Сибирского кластера предусмотрено развитие действующих нефтехимических предприятий в Тобольске Омске , а также достройка Новоуренгойского газохимического завода и реализация нового гигантского проекта «Запсибнефтехим» в составе Тобольского нефтехимического комплекса по выпуску полиолефинов и другой нефтехимической продукции. Обеспечение Тобольского нефтехимического комбината (с учетом проекта «Запсибнефтехим») углеводородным сырьем намечено по продуктопроводу с Пуровского газоперерабатывающего предприятия компании НОВАТЭК . Тобольский нефтехимический комплекс является крупнейшим предприятием компании СИБУР

В составе Восточно-Сибирского нефтехимического кластера намечено расширить производство на предприятиях в Ангарске Саянске и создать усилиями "Газпрома" и СИБУРа на базе сырья Ковыктинского и Чаяндинского газоконденсатных месторождений крупнейший Амурский газоперерабатывающий и газохимический комплекс.

В Северо-Западном округе задумано создать крупный газохимический комплекс на базе природного газа месторождений северных районов Тюменской области (СРТО). Предполагается, что этансодержащий газ этих месторождений пойдет по одной из ниток многониточной газовой магистрали, соединяющей месторождения СРТО с началом газопровода «Северный поток» в Ленинградской области . По ходу этой автономной трубы в районе Череповца намечено построить газохимический комплекс.

И, наконец, задуман грандиозный план создания Дальневосточного нефтехимического кластера. Здесь крупнейший комплекс намерена создать компания «Роснефть» в районе порта Находка . В состав комплекса намечено включить нефтеперерабатывающий завод на базе нефти, поступающей по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». В свою очередь, часть продуктов переработки нефти предполагается использовать в качестве сырья для крупнейшего нефтехимического комплекса по производству широкой гаммы продукции. Кроме этих мегапроектов намечены и реализуются относительно небольшие, но важные проекты создания нефтехимических мощностей по производству продукции с высокой добавленной стоимостью в различных регионах.

Сегодня мегапроекты находятся на разных этапах проектирования и строительства. Мониторинг их реализации плюс оценка состояния с финансовыми ресурсами говорят о том, что ряд проектов не удастся завершить в намеченные сроки. Чтобы обеспечить более или менее равномерный ввод намеченных проектов в эксплуатацию, сохранить опережающий рост нефтехимической промышленности, избежать провала в одном периоде или перепроизводства в другом, необходимо выделить приоритетные проекты. На таких проектах целесообразно применить меры государственной поддержки.

Первоочередным можно считать проект строительства крупной этиленовой установки на Нижнекамском нефтехимическом комбинате (НКНХК), что позволило бы использовать ресурсы этилена для расширения производства нефтехимикатов на самом НКНХК, а также для передачи избытков этилена по «этиленовому кольцу» на другие нефтехимические предприятия кластера. А также проект «Запсибнефтехим» компании СИБУР в Тобольске, важным преимуществом которого является уже имеющаяся там инженерная и социальная инфраструктура. Компания СИБУР имеет опыт по реализации крупных проектов ("Тобольск-Полимер" и «РусВинил»), а также гарантированное обеспечение углеводородным сырьем с предприятия компании НОВАТЭК. Следующими по очередности можно считать проекты, намечаемые в составе Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Северо-Западного кластеров. Реализация этих проектов позволит России в относительно короткий срок снова войти в число крупнейших производителей нефтехимической продукции.