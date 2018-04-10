Почти 15 тыс. кв. м. аварийного жилья расселят в Тульской области в 2018 году

ТУЛА, 10 апреля. / ТАСС /. Министерство строительства Тульской области сформировало региональную программу переселения жителей из аварийных домов, в которую включены шесть муниципальных образований. На расселение 14,7 тыс. кв. м аварийной площади в 2018 году в бюджете области предусмотрено 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Киреевска, "В 2018 году шесть муниципальных образований Тульской области включены в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья. Планируется расселить 14,7 тыс. кв. м — 54 многоквартирных дома. На эти цели в бюджете региона заложено 500 млн рублей. Новые квартиры получат жители Киреевского и Суворовского районов, городов Новомосковска Болохово и Тулы", — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, областной центр участвует в программе переселения впервые, и большая часть областного финансирования — 405 млн рублей, будет направлена на покупку жилья для 310 тульских семей.

Действие федеральной программы переселения завершилось в 2017 году, в нее было включено аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. После этой даты в Тульской области непригодными для проживания признали 746 многоквартирных домов. «На федеральном уровне пока не определен механизм дальнейшего расселения, поэтому в региональной программе решено оставить действовавшие ранее правила — софинансирование приобретения квартир из местного бюджета, перевод квартир в муниципальную собственность и их бесплатное предоставление гражданам по договору социального найма или мены», — отметили в пресс-службе.