Росгвардия предложила усилить контроль за подготовкой частных охранников

После трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в разборе причин случившегося приняла участие в том числе и Росгвардия. Ведь среди задержанных из-за массовой гибели людей — частный охранник сгоревшего ТЦ. А лицензировали его сотрудники местного подразделения Росгвардии.

Проверка, назначенная из центрального аппарата Росгвардии, выявила в кемеровском подразделении лицензионно-разрешительной работы настолько вопиющие нарушения, что директор ведомства Виктор Золотов обратился в СКР с просьбой возбудить против своих подчиненных уголовное дело.

Самый больной вопрос: насколько подготовлены охранники, которых нанимают владельцы подобных «Зимней вишне» мест массового скопления людей? Мало кто знает, что под определение «место массового скопления людей» подпадает любое место, где регулярно собираются от 50 человек и больше. И степень безопасности таких мест должна соответствовать параметрам антитеррористической защищенности. Их много, этих параметров. Один из них: охранники должны быть вооружены огнестрельным оружием, как минимум — травматическим. То есть иметь 6-й разряд.

Понятно, речь не идет, скажем, о свадьбе на даче, где пела и плясала сотня гостей. А вот какой-нибудь провинциальный клуб может вполне под эту категорию подойти. И таких официально зарегистрированных мест — 270 тысяч. Из них под частной охраной всего 26 369. От хулиганов, бандитов и террористов их защищают 5264 частные охранные организации (ЧОО) — сейчас привычных ЧОПов официально не существует. А как с остальными «массовыми местами»?

минэкономразвития. Конечно, их кто-то охраняет. Вот только кто и как? Печальный ответ на этот отнюдь не риторический вопрос дала «Зимняя вишня». Поэтому Росгвардия и внесла свои предложения — надо многое менять в системе подготовки охранников и контроля за этой подготовкой. Как минимум чаще и порой внепланово проводить тренировки. Но на пути к этим переменам придется очень много дискутировать. Спорить будут — и уже спорят — три серьезные структуры: Росгвардия, минобрнауки

Так уж сложилось, что Росгвардии по наследству от МВД досталась разработка нормативов по обучению частных охранников, их лицензирование, контроль за оружием и заключением договоров с другими предприятиями.

Чиновники от образования организуют специальные школы и курсы, учебный процесс (по методичкам Росгвардии), сдачу экзаменов и выдачу дипломов.

А экономисты следят за правильным течением охранного бизнеса, основная цель которого, как известно, — извлечение прибыли. В частности, важно, чтобы этот бизнес не особенно «кошмарили». Ведь если начнутся слишком частые проверки и тренировки, как это предлагает Росгвардия, предприятие понесет убытки. Но самое главное, существуют законодательно утвержденные регламенты, в которых четко прописано, сколько раз можно проверять предприятие.

А вопросов много. К примеру, может, не надо требовать от охранников четвертого разряда проходить ту же медкомиссию, что положена и для обладателей шестого разряда с правом на огнестрельное оружие? Не проще ли законодательно определить, что охранники 4-го разряда не вправе работать на объектах, требующих антитеррористической защищенности? Чтобы объекты, подобные «Зимней вишне», охраняли бы не пенсионеры, а подготовленные бойцы. Подобных проблем немало. Но их решение в прямом смысле жизненно важно.