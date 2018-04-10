Дмитрий Быков, Константин Богомолов, Андрей Колесников и другие гости на Пионерских чтениях 

Вчера, 9 апреля, в Москва-Сити в башне «Меркурий» прошли «Пионерские чтения» журнала «Русский пионер». Колумнисты прочитали свои колонки из двух последних номеров — «Соблазн» и «Вечная мерзлота». Дмитрий Быков, Константин Богомолов, Андрей Колесников и другие гости на Пионерских чтенияхДелая бесконечные селфи на фоне бескрайних просторов вечерней Москвы, зрители еще не знали, что после этих Чтений им придется бороться с соблазном провести свой очередной заслуженный отпуск на русском севере — так искренне и честно рассказали колумнисты журнала о Норильске, плато Путорана, вечных ветрах и бесконечных снегах заполярного края.
Дмитрий Быков рассказал о своей поездке на Чукотку с Романом Абрамовичем, и не последнее место в этой истории занимал обычный заполярный огурец:
— Однажды я был на Чукотке с Романом Абрамовичем, вовремя смекнувшим, что богатому еврею лучше поехать туда в качестве губернатора, а не в каком-либо ином. И вот его там повели в теплицу под Анадырем и поднесли огурец. Абрамович смотрел на него со сложным выражением. Это была смесь ужаса, брезгливости и восхищения. Обычный огурец вряд ли вызвал бы у него какие-либо чувства, но этот нечеловеческими усилиями был выращен в Заполярье.
Как выяснилось, «Песнь заполярного огурца» Дмитрий Быков писал всего 45 минут. Если прочитать полную версию колонки, никогда в это не поверите.
Андрей Макаревич поддержал номер на тему «Соблазн» и прочитал колонку об идеальной девушке, описав при этом вполне реального человека. То есть они, эти идеальные девушки, существуют, только вот Андрей Макаревич пока с ними не встречался. В апрельском номере — большой Фотоувеличитель, его собрала Ольга Свиблова — директор Мультимедиа Арт Музея, и посвящен он Норильску.
В этот вечер, свои колонки прочитали: Андрей Бильжо, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Ольга Свиблова, Константин Богомолов, Андрей Бартенев, Виктор Ерофеев, Дарья Белоусова и другие.