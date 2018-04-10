Дмитрий Быков, Константин Богомолов, Андрей Колесников и другие гости на Пионерских чтениях

Константин Богомолов, Вчера, 9 апреля, в Москва-Сити в башне «Меркурий» прошли «Пионерские чтения» журнала «Русский пионер». Колумнисты прочитали свои колонки из двух последних номеров — «Соблазн» и «Вечная мерзлота». Дмитрий Быков Андрей Колесников и другие гости на Пионерских чтенияхДелая бесконечные селфи на фоне бескрайних просторов вечерней Москвы , зрители еще не знали, что после этих Чтений им придется бороться с соблазном провести свой очередной заслуженный отпуск на русском севере — так искренне и честно рассказали колумнисты журнала о Норильске , плато Путорана, вечных ветрах и бесконечных снегах заполярного края.

Дмитрий Быков рассказал о своей поездке на Чукотку с Романом Абрамовичем , и не последнее место в этой истории занимал обычный заполярный огурец:

— Однажды я был на Чукотке с Романом Абрамовичем, вовремя смекнувшим, что богатому еврею лучше поехать туда в качестве губернатора, а не в каком-либо ином. И вот его там повели в теплицу под Анадырем и поднесли огурец. Абрамович смотрел на него со сложным выражением. Это была смесь ужаса, брезгливости и восхищения. Обычный огурец вряд ли вызвал бы у него какие-либо чувства, но этот нечеловеческими усилиями был выращен в Заполярье.

Как выяснилось, «Песнь заполярного огурца» Дмитрий Быков писал всего 45 минут. Если прочитать полную версию колонки, никогда в это не поверите.