Ещё
Дмитрий Быков, Константин Богомолов, Андрей Колесников и другие гости на Пионерских чтениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Быков, Константин Богомолов, Андрей Колесников и другие гости на Пионерских чтениях 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, 9 апреля, в Москва-Сити в башне «Меркурий» прошли «Пионерские чтения» журнала «Русский пионер». Колумнисты прочитали свои колонки из двух последних номеров — «Соблазн» и «Вечная мерзлота». Дмитрий Быков, Константин Богомолов, Андрей Колесников и другие гости на Пионерских чтенияхДелая бесконечные селфи на фоне бескрайних просторов вечерней Москвы, зрители еще не знали, что после этих Чтений им придется бороться с соблазном провести свой очередной заслуженный отпуск на русском севере — так искренне и честно рассказали колумнисты журнала о Норильске, плато Путорана, вечных ветрах и бесконечных снегах заполярного края.
Дмитрий Быков рассказал о своей поездке на Чукотку с Романом Абрамовичем, и не последнее место в этой истории занимал обычный заполярный огурец:
— Однажды я был на Чукотке с Романом Абрамовичем, вовремя смекнувшим, что богатому еврею лучше поехать туда в качестве губернатора, а не в каком-либо ином. И вот его там повели в теплицу под Анадырем и поднесли огурец. Абрамович смотрел на него со сложным выражением. Это была смесь ужаса, брезгливости и восхищения. Обычный огурец вряд ли вызвал бы у него какие-либо чувства, но этот нечеловеческими усилиями был выращен в Заполярье.
Как выяснилось, «Песнь заполярного огурца» Дмитрий Быков писал всего 45 минут. Если прочитать полную версию колонки, никогда в это не поверите.
Андрей Макаревич поддержал номер на тему «Соблазн» и прочитал колонку об идеальной девушке, описав при этом вполне реального человека. То есть они, эти идеальные девушки, существуют, только вот Андрей Макаревич пока с ними не встречался. В апрельском номере — большой Фотоувеличитель, его собрала Ольга Свиблова — директор Мультимедиа Арт Музея, и посвящен он Норильску.
В этот вечер, свои колонки прочитали: Андрей Бильжо, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Ольга Свиблова, Константин Богомолов, Андрей Бартенев, Виктор Ерофеев, Дарья Белоусова и другие.
Fraufluger.ru: последние новости
Почему Тимати больше не выйдет на сцену 67-летняя актриса Джейн Сеймур снялась для журнала Playboy Самые дорогие рекламные кампании со звездами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно537
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня79
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ111
Эрдоган раскритиковал Лаврова158
США отправляют ударную группу в Средиземное море1122
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение