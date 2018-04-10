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Денис Кортунов: «В Самарской области формирование „цифровой экономики“ уже началось»
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Денис Кортунов: «В Самарской области формирование „цифровой экономики“ уже началось» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Почти в каждом разделе своего послания Дмитрий Азаров говорил о цифровых технологиях как об инструменте достижения успеха. Они должны присутствовать во всех сферах жизни общества, даже в таких традиционных, как промышленное производство и сельское хозяйство», — комментирует общественный советник главы региона, директор по дизайну компании Acronis Денис Кортунов.
Он считает, что формирование цифровой экономики в регионе уже началось. «Вузы области поддерживают создание профильных дисциплин, бизнесмены готовы эксплуатировать и создавать IT-парки», — говорит Кортунов.
Понимают важность информатизации и производственники. Другое дело, что средств на покупки IT-решений зачастую не хватает.
"Здесь и необходима помощь властей. Нужно продумать механизмы поддержки тех предприятий, которые готовы внедрять передовые информационные технологии", — считает эксперт.
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