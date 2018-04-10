На сборном пункте Областного военного комиссариата состоялась социально-патриотическая акция «День призывника».

В торжественном собрании приняли участие вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин, военный комиссар Оренбургской области Герой России Андрей Зеленко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Владимир Крохмалюк, председатель областного совета ветеранов Виктор Пинигин, руководители кадетских училищ, члены комитета солдатских матерей, оренбургские юнармейцы, ветераны, представители духовенства.

Дмитрий Кулагин поздравил присутствующих с началом соревнований и обратился к новобранцам с напутствием:

— Сегодня в нашем зале молодые люди, которым в скором будущем предстоит защищать наше Отечество. Убежден, что вы в ходе соревнований покажете все то, чему вас научили преподаватели и наставники, в дальнейшем будете готовить себя к защите Отечества. Успехов вам!

Вице-губернатор отметил, что в Оренбургской области выработалась добрая традиция эффективной и качественной подготовки молодежи к армейской службе, выстроена система патриотического воспитания. Правительство Оренбургской области совместно с военным комиссариатом области дважды в год в плановом порядке проводит торжественные проводы новобранцев на военную службу по призыву и социально-патриотическую акцию «День призывника».

— Для нас важно, чтобы ребята понимали, что служба в армии — это почетная обязанность и тяжелый труд. Поэтому они должны расти на примерах старших поколений, помнить героическую историю нашей области и страны и общаться с теми, кто посвятил свою жизнь военной службе. И сегодня напутствовать их будут ветераны Вооруженных Сил, — подчеркнул он.

Дмитрий Кулагин также напомнил, что оренбуржцы во все века с достоинством и честью защищали свое Отечество. Участвовали в русско-турецких войнах, в Отечественной войне 1812 года. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов наш регион направил на фронт более 410 тысяч командиров и бойцов, сформировав 15 стрелковых и кавалерийских дивизий, а также ряд военных училищ и иностранных воинских частей. Наши земляки отстаивали подступы к Москве , сражались под Ленинградом , на Курской дуге, участвовали в освобождении Европы от фашизма, штурмовали Берлин. Образцы мужества и героизма они показывали в различных войнах и военных конфликтах: при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан , наведении конституционного порядка на территории Северокавказского региона, в борьбе с международным терроризмом.

После торжественного открытия состоялись соревнования будущих призывников. Участниками состязаний стали команды Оренбургского президентского кадетского училища, Оренбургской кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева, «Выстрел» автотранспортного колледжа им. В. Н. Бевзюка, команда призывников, проходящих подготовку в школе ДОСААФ России, команда сводного юнармейского отряда «Содружество», юнармейского отряда «Гвардеец» школы №52.

Ребята соревновались в личном и командном первенстве по видам: сборка–разборка автомата, подтягивание на перекладине, пулевая стрельба, нормативы по защите от оружия массового поражения.