Электричку продлят до двух новых микрорайонов Ростова

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МЧС и прокуратура уже проверили почти 40% ТЦ в России

В Дон могут заплыть похожие на дельфинов азовки

Hyatt не достроят к ЧМ-2018, отель исключен из программы подготовки