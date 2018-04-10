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Электричку продлят до двух новых микрорайонов Ростова
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Электричку продлят до двух новых микрорайонов Ростова 

Деловое сообщество 2 часа назад
Глава администрации города Виталий Кушнарев рассказал журналистам о двух новых остановках электрички, они обеспечат транспортной связью жителей ЖК «Соловьинная роща» и «Красный Аксай». По мнению градоначальника, это поможет в значительной степени разгрузить общественный транспорт на улицах города. Электрички будут активно развивать: «В прошлом году она перевезла около 80 тысяч человек. И сейчас продолжается положительная динамика увеличения пассажиропотока. В настоящее время особым успехом пользуется станции „1337 км“ и „Сельмаш“, — комментирует Виталий Кушнарев. Предполагается, что новые станции принесут городской электричке около 12 тысяч потенциальных пассажиров. Рассматривается вопрос о создании платформы в районе Темерника.
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