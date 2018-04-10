Дан старт приему заявок на Молодежный форум ПФО «iВолга-2018»

Проект реализовывается правительством Самарской области под патронатом полномочного представителя президента РФ Михаила Бабича и проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Пятилетний опыт проведения «iВолги» отлично продемонстрировала состоятельность, значимость и стала самой популярной и посещаемой площадкой среди других региональных форумов в стране.

Следует отметить, что для участия в подобном мероприятия у каждого из участников должен быть свой собственный проект. Помимо прочего, существуют и другие критерии для отбора: инновационный подход, социальная значимость и возможность практической реализации идеи. Грантовый фонд формируется из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО, предусмотрена также поддержка из федеральных средств.

Заявленные даты проведения форума — период с 26 июля по 4 августа. Это связано с тем, что чемпионат мира по футболу будет проходить в нашем городе, а это значит появляются новые возможности для расширения аудитории. Ведь раньше сессия совпадала с датами проведения «iВолги». Теперь же у них будет уникальный шанс присоединиться к участию в форуме.

"Зарегистрироваться в качестве участника форума можно на нашем сайте, — поясняет Кристина Гнатюк, директор Молодежного форума ПФО «iВолга-2018». — Дирекция форума обновилась, в команду вошли новые люди, новые лица, которые привнесут еще больше ярких событий в наш форум. В этот раз площадка открыта для российско-китайского форума «Волга-Янцзы», который примет 300 участников. Он проводится раз в два года, программа значительно обновилась. Кроме того, в этом году «iВолга» дополнена новыми сменами и направлениями, форум обещает быть ярким и насыщенным. В прошлом году заявки подали почти 12 тысяч человек. Учитывая активность молодежи в ПФО, мы рассчитываем, что и в этом году будет не меньше, первые участники уже оставляют свои анкеты на нашем сайте".

Стать участником «iВолги» может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо зайти на сайт http://ivolgaforum.ru в раздел «Регистрация» и заполнить форму в четыре шага. Чтобы подать свой проект на участие в грантовом конкурсе, необходимо заполнить соответствующие поля, которые появятся после прохождения основной регистрации. Прием заявок завершится 21 мая.

Фото: Молодежный форум ПФО «iВолга»