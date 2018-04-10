Чем нынешняя ситуация опаснее времен «холодной войны»

Тем не менее ситуация сегодня существенно отличается от времен «холодной войны». В чем-то она даже более опасна. После Карибского кризиса 1962 года противники понимали и в целом признавали наличие «красных линий» у другой стороны. Сегодня это не так. Возвращение к менталитету «холодной войны» и возрождение духа конфронтации происходит при отсутствии ясных «правил игры». Стоит добавить, что растущий киберпотенциал сторон, развитие космических вооружений и систем быстрого удара с использованием обычных вооружений — все это создает беспрецедентные возможности для агрессивных действий. И такие действия уже невозможно предотвратить или сдерживать системой правил, разработанных в другую эпоху. Международные соглашения, которые с таким трудом были согласованы в более благоприятные времена, сейчас оказались под угрозой.

Взаимная изоляция — не решение проблемы. Мы слишком зависим друг от друга и в экономическом смысле, и в смысле безопасности. Российский экспорт нуждается в доступе к зарубежным рынкам, а российской экономике для модернизации нужны иностранные технологии. Соединенное Королевство со своей стороны активно пользуется как российскими инвестициями, так и человеческим потенциалом российской диаспоры, вносящей свой вклад в экономическое и культурное процветание страны. Россияне и британцы сражались плечом к плечу в годы двух великих войн прошлого столетия. И если даже предположить, что взаимная зависимость наших стран постепенно сходит на нет, а история боевого братства наших народов сегодня почти забыта, остаются реальности ядерного мира — ни одна из сторон не может чувствовать себя в безопасности, если безопасность не будет взаимной. Несмотря на всю шумиху, поднятую вокруг новых систем вооружений, за последние полвека они не изменили принципиальных основ взаимного гарантированного уничтожения. Ситуация взаимного гарантированного уничтожения остается неизменной — как между Россией США , так и между Россией и Соединенным Королевством. И едва ли здесь что-либо поменяется на протяжении обозримого будущего.

Взаимная изоляция — не решение проблемы. Мы слишком зависим друг от друга и в экономическом смысле, и в смысле безопасности

В течение последних двух лет наши две организации вели неофициальный экспертный диалог по вопросам безопасности. Мы видели свою задачу в поиске путей повышения эффективности управления двусторонними отношениями. Были проведены встречи в Лондоне и в Москве , в ходе которых обсуждались многие практические меры улучшения стратегического взаимодействия наших стран. Чтобы отмести нереалистические предложения и не вовлекаться в бесплодные дискуссии, мы проводили консультации с действующими чиновниками в обеих столицах, а также стремились вовлечь в обсуждения как можно больше экспертов, обладающих опытом практической работы. Таким образом мы хотели найти баланс между инновационными идеями, с одной стороны, и существующими политическими реалиями — с другой. И хотя новая ситуация, возникшая в связи с отравлением Скрипалей, поставила под вопрос возможность практического осуществления некоторых из наших рекомендаций в ближайшем будущем, их общая логика не утрачивает своей актуальности.

Наш совместный опыт подтверждает некоторые общеизвестные истины, касающиеся диалога по трудным вопросам. В таком диалоге нельзя рассчитывать на серьезный успех, если не пытаться понять другую сторону, услышать ее страхи и претензии, даже если эти страхи кажутся вам беспочвенными, а претензии — необоснованными. Трудно добиться продвижения вперед, если не проявлять взаимного уважения и не отделять объективный анализ от политической пропаганды. Едва ли сторонам удастся прийти к единой повестке дня, если каждая из них будет считать своей целью не решение проблем, а нанесение максимального ущерба оппоненту. К сожалению, на официальном уровне наши страны далеко не всегда следуют этим простым и очевидным правилам.

На протяжении трудного этапа в отношениях, который вырисовывается перед нами сейчас, жизненно важно сохранять открытыми каналы коммуникации. Скорее всего, нам не избежать новых кризисов. Но каждый кризис — как каждый неудачный брак — будет непохожим на все остальные и будет сопровождаться особыми опасностями, а может быть, в некоторых случаях и уникальными возможностями.

Сохранение механизмов для откровенного диалога между странами — как стратегического, так и оперативного — особенно важно именно тогда, когда их отношения друг с другом находятся на низшей точке. Крайне важное значение также приобретают надежные каналы коммуникации между руководством вооруженных сил России и НАТО , поскольку эти силы все чаще оказываются на рубеже прямого противостояния друг с другом. В этом смысле неплохим примером моно считать «горячую линию» между российскими и американскими военными в Сирии . Недавно Россия и Великобритания договорились о том, чтобы обновить и расширить двустороннее Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море, и это соглашение могло бы стать основой для аналогичной договоренности о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве, снижающем опасность столкновения военных самолетов в ходе опасных сближений. По мере роста масштабов и частоты проведения военных учений растет потребность в обеспечении гарантий того, что эти учения не будут использованы в виде прикрытия для более агрессивных действий.

Одной из жертв ухудшения отношений между нашими странами могут оказаться важнейшие договоренности о контроле над вооружениями, достигнутые в конце «холодной войны». Это относится как к ядерным, так и к химическим вооружениям. Сегодня растут риски отказа сторон от Договора о РСМД, заключенного Михаилом Горбачевым Рональдом Рейганом в 1987 г. Если это произойдет, то негативные последствия такого развития выйдут за рамки самого договора. Под угрозой окажется и продление Договора по стратегическим вооружениям СНВ-3, остающегося краеугольным камнем двустороннего российско-американского контроля над вооружениями. Этот договор был подписан президентами Обамой и Медведевым в 2010 году, когда казалось, что политика «перезагрузки» может сработать.

Последние события — как в Солсбери, так и в Сирии — также наглядно показывают, насколько важно сегодня сосредоточиться на повышении эффективности выполнения международной Конвенции о запрещении химического оружия.