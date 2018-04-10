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Белорусская делегация посетила Сахалинскую область
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Белорусская делегация посетила Сахалинскую область 

Российская Газета 2 часа назад
Делегация Белоруссии во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия страны Леонидом Зайцем находится с 9 по 12 апреля с визитом в Сахалинской области. Об этом говорится на сайте Посольства Республики Беларусь в РФ.
Отмечается, что во вторник делегация прибыла на молочно-товарную ферму в селе Раздольном, где обсудила ряд технических вопросов по ее строительству и оснащению необходимым оборудованием. Кроме этого, делегаты ознакомились с результатами работ по строительству агрогородка, состоящего из 50 домов. Известно, что в девять из них уже въехали жильцы — сотрудники сельхозпредприятия.
В остальные дни визита планируется проведение нескольких встреч с представителями правительства региона, обсуждение вопросов завершения строительства молочно-товарной фермы в Раздольном, а также поставок сельскохозяйственной техники, продуктов и племенного крупного рогатого скота.
В посольстве добавили, что представители делегации намерены также обговорить пути развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Сахалинской областью, а также коснуться вопроса обучения специалистов агропромышленного комплекса Сахалинской области в аграрных образовательных учреждениях Республики Беларусь.
"Запланировано проведение заседания рабочей группы", — отмечается в сообщении.
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