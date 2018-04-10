Белорусская делегация посетила Сахалинскую область

Отмечается, что во вторник делегация прибыла на молочно-товарную ферму в селе Раздольном, где обсудила ряд технических вопросов по ее строительству и оснащению необходимым оборудованием. Кроме этого, делегаты ознакомились с результатами работ по строительству агрогородка, состоящего из 50 домов. Известно, что в девять из них уже въехали жильцы — сотрудники сельхозпредприятия.

В остальные дни визита планируется проведение нескольких встреч с представителями правительства региона, обсуждение вопросов завершения строительства молочно-товарной фермы в Раздольном, а также поставок сельскохозяйственной техники, продуктов и племенного крупного рогатого скота.

В посольстве добавили, что представители делегации намерены также обговорить пути развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Сахалинской областью, а также коснуться вопроса обучения специалистов агропромышленного комплекса Сахалинской области в аграрных образовательных учреждениях Республики Беларусь.

"Запланировано проведение заседания рабочей группы", — отмечается в сообщении.