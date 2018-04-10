235 лет назад Россия оккупировала Крым

Я думаю. не стоит рассказывать, что Крым был далеко не российским большую часть известной нам истории. Начиная с прихода Батыя, Крым стал монголо-татарским, а до этого побывал под владычеством Византии и Хазарского каганата, основу которого составляли булгары, они же болгары, они же татары.

Москва , как бы сегодня не пыталась объяснить свою историю, всегда имела два ответа — для Востока и Запада.

На Востоке она объясняла свои территориальные претензии своим близким родством с Чингисханом, на Западе — с киевскими князьями. Ложью все это было наполовину, но такая ложь, как известно, самая опасная и есть.

Москва с ее недоношенной имперской идеологией в действительности была самозванкой, бастардом как Киева, так и Чингисхана. Правда, ей это никогда не мешало претендовать на все мыслимые и немыслимые на земле государства, города, короны и троны.

Москва, с уверенностью шизофреника, требовала «справедливости» и шла войной на любое государство, оккупация которого позволяла ей развернуть дальнейшее наступление, или банально сулило ей прибыль.

Оккупация Крыма 1783 — это вообще история интересная.

Текст российской версии истории из Википедии гласит: «С избавлением русского государства от ига Золотой Орды перед ним вновь встала задача восстановления выхода к Чёрному морю, существовавшего в период Киевской Руси. Присоединив Казанское и Астраханское ханства, Россия направила вектор экспансии на юг, навстречу турецко-татарской угрозе».

Ложь тут вот прямо-таки бессовестная!

1. Русь избавилась от Орды еще в 1362 году.

2. Москва не имела никакого другого отношения к Руси, кроме как того, что пыталась стать Вторым Киевом.

3. «Избавление от Золотой Орды» — или путч 1480 года, который привел к тому, что Москва стала платить не Сараю, а Бахчисараю — никаким освобождением не был. Крымский царь немало способствовал этому, крайне выгодному для него перевороту.

4. Казанское и Астраханское именно царства — были царствами Большой Орды, и формулировка «присоединить» звучит просто нелепо. Москва захватила войной эти царства — это факт.

5. «Восстановление выхода» Москвы, который был во время Киевской Руси, которая была и на тот момент, и к Москве никакого отношения не имела, как и Черное море, тоже форменный идиотизм, но зато легко воспринимаемый россиянами за чистую монету.

6. «Вектор экспанссии навстречу турецко-татарской угрозе» — бредовый бред! Москва была, хоть и безумным, но данником Крыма. А какой собиратель дани будет угрожать своим подданным? Он будет наоборот их охранять от внешней угрозы!

Начиная с 1474 год, когда князь Иван III вступил в заговор с Менгли Гиреем, против Большой Орды, Москва платила ему дань, как наследнику Чингисхана.

Назвавший себя царем, самозванец Иван IV Грозный , попытался было прекратить выплаты Бахчисараю, но был вынужден возобновить их после того, как Девлет Гирей сжег Москву летом 1571 года.

Проблемы с выплатами были во времена Смуты. Но, начиная с 1615 года, московские самозванцы эту традицию восстановили.

В 1658 — 1670 годах дань не уплачивалась в связи с обострением военного противостояния Москвы и Бахчисарая, но потом все снова вернулось на круги своя.

Такой же перерыв мы можем наблюдать в 1672 — 1681 годах, когда Москва решительно пошла войной на Османов.

Выплаты, однако, снова восстановились, когда по Бахчисарайскому мирному договору в январе 1681 года Москова, в обмен на признание Крымом (Правомочным Наследником Орды) оккупации Левобережной Украины и Киева, а собственно говоря — Руси, снова согласилось на выплату дани.

Странная особенность получается — да? Крым подписал документ, легализующий захват и порабощение Руси Украины, в обмен на прекращение войны и выплату дани!

В 1686 году Москва опять дань платить отказалась, что было закреплено в положениях Константинопольского мирного договора Москвы с Османской империей от 14 июля 1700 года.

К вопросу о Руси, и отношения данного названия к Москве. В статье VIII говорилось:

«А понеже Государство Московское самовластное и свободное Государство есть, дача, которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским Татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священнаго Царскаго Величества Московскаго даватись, ни от наследников его: но и Крымские Ханы и Крымцы и иные Татарские народы впредь ни дачи прошением ни иною какою причиною, или прикрытием противное что миру да сотворят, но покой да соблюдут».

Что интересно! Договор был заключён сроком на 30 лет. Но, в ноябре 1710 года, Москва снова нарушила его и начала войну с Османской империей, а следовательно, и Крымским царством!

Это лишний раз подтверждает, что Москва подписывает договора лишь для того, чтобы оттянуть время и совершить выгодную ей перестановку сил, и никогда не собирается выполнять положений документа! Почему? Я как-то писал раньше. Согласно доктрине «Москва — Третий Рим », московский самозванец — Мессия, первый после Бога человек на земле. Царь царей! А посему, царь царей никому ничего не должен, не обязан, тем более, что все на земле его рабы!

Но вернемся к оккупации Крыма Москвой.

Трижды после описанных выше событий пыталась Москва взять Крым, но каждый раз не удавалось ей эта авантюра из-за невозможности смены юридического статуса полуострова.

Эта проблема была частично решена после подписания в 1774 году очередного, полезного только Москве, договора, известного как Кючук-Кайнарджийский мир.

В договоре были узаконены не только завоевания Москвы, но и признана НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА независимость Крыма, а также было закреплено невмешательство в дела Крыма со стороны России и Турции

Провозглашена независимость Крыма от Османской империи, Россия фактически вывела из ее состава субъект, который впоследствии банально «присоединила» к себе! Фактически, Екатерина, заставила Османскую империю отказаться от Крыма, но сама при этом ни от каких таких намерений отказываться не собиралась.

Война за Крым началась практически тут же. В ноябре 1776 года Россия снова вторглась в Крым. Москва сместили законного правителя Крыма — Девлет-Гирея и поставила своего — Шахин Гирея. Первый понимал, к чему приведет «независимость». Второй хотел сделать Крым московским.

В ноябре 1777 года в Крыму начался антироссиский бунт, который был безжалостно подавлен Москвой. Очередной бунт 1781 года был куда более успешным, и, чтобы восстановить свою марионетку во власти, Россия уже официально ввела войска и оккупировала полуостров.

В декабре 1782 года Потёмкин написал Екатерине II письмо следующего содержания:

«Всемилостивейшая государыня! Неограниченное мое усердие к Вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая Вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит… Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России ещё не имел. Сия слава проложит дорогу ещё к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Чёрном море. От Вас зависеть будет, запирать ход туркам и кормить их или морить с голоду».

Надо отметить, что Екатерина была капитально «повернута» на «Третьем Риме» и присоединении Крыма, а потому затею Потемкина поддержала, и Крым — «Константинопольские врата» — к Российской Империи повелела присоединить.

Так 19 апреля 1783 был подписан манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

Крым стал военным плацдармом, частью большого «Греческого проекта», согласно которому предлагалось на теле Османской Империи восстановить Византийскую, императором которой назначить сына Екатерины — Константина!

Вошла бы потом Россия в состав Ромейской империи, или Ромейская империя вошла в Российскую, не столь есть важно. Важно лишь то, что война бы на этом не прекратилась, и Третий Рим бы пошел дальше — за первым Римом. Это факт.

Для нас же важно другое:

1. Москва не оставит Крым и Константинополь в покое.

2. Любая автономия или независимость Крыма — это лишь повод для Москвы его оккупировать.

3. Россия не соблюдает никаких законов и не чтит, а потому подписывать их с нею — пустая трата времени.