Какой должна быть оптимальная потребительская корзина 

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на соответствующую тему.
Собравшиеся в студии эксперты сошлись во мнении, что потребительская корзина это всего лишь финансовый инструмент, который помогает рассчитать набор потребностей (продуктов, услуг, необходимых выплат) для тех, кому необходима поддержка государства.
— К этому показателю привязана вся система субсидий, выплат, компенсаций и льгот, — говорит старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. — Например, стипендии начисляются исходя из потребительской корзины и прожиточного минимума. Доплаты к пенсиям в Москве тоже рассчитываются исходя из этого показателя.