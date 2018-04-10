Какой должна быть оптимальная потребительская корзина

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на соответствующую тему.

Собравшиеся в студии эксперты сошлись во мнении, что потребительская корзина это всего лишь финансовый инструмент, который помогает рассчитать набор потребностей (продуктов, услуг, необходимых выплат) для тех, кому необходима поддержка государства.