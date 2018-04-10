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Какой должна быть оптимальная потребительская корзина
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Какой должна быть оптимальная потребительская корзина 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на соответствующую тему.
Собравшиеся в студии эксперты сошлись во мнении, что потребительская корзина это всего лишь финансовый инструмент, который помогает рассчитать набор потребностей (продуктов, услуг, необходимых выплат) для тех, кому необходима поддержка государства.
— К этому показателю привязана вся система субсидий, выплат, компенсаций и льгот, — говорит старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. — Например, стипендии начисляются исходя из потребительской корзины и прожиточного минимума. Доплаты к пенсиям в Москве тоже рассчитываются исходя из этого показателя.
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