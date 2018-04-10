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В таинственную атмосферу космоса погрузились маленькие жители Сокола
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В таинственную атмосферу космоса погрузились маленькие жители Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Первоклассники школы №1384 имени Леманского готовятся ко Дню космонавтики. На минувшей неделе дети побывали в Центральном доме авиации и космонавтики.
— Путешествуя по залам, ребята погружались в таинственную атмосферу космоса. Они увидели контейнер первой собаки-космонавта Лайки, с восхищением разглядывали космические аппараты, плакаты, специализированные продукты питания, — сообщили организаторы.
Особое внимание ребят привлекли два скафандра, представленные в музее ко Дню космонавтики: скафандр «Орлан» для работы в открытом космосе и скафандр «Стриж» для пилота «Бурана» — первого российского корабля многоразового использования. (ео)
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