Елена Ваенга подарила отцу автомобиль стоимостью несколько миллионов

Елена Ваенга во многих интервью говорила, что в вопросах семьи она — человек принципиальный. Вместе с тем певица старается всячески баловать своих близких. Так, в день рождения сестры летом прошлого года артистка подарила родственнице роскошный автомобиль марки BMV стоимостью несколько миллионов, а теперь аналогичного подарка удостоился и отец Елены — Владимир Борисович.

В микроблоге Ваенга опубликовала фотографию, где запечатлена рядом с новеньким автомобилем известной японской марки. Стоимость такой машины стартует от 2,5 миллионов рублей. В комментариях к публикации пользователи поздравили певицу и ее отца с покупкой.

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Напомним, что в интервью Teleprogramma.pro артистка признавалась, что как раз отец и мать являются ее главными критиками и людьми, к чьему мнению она прислушивается в первую очередь.