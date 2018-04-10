Ещё
Елена Ваенга подарила отцу автомобиль стоимостью несколько миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Елена Ваенга подарила отцу автомобиль стоимостью несколько миллионов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Ваенга во многих интервью говорила, что в вопросах семьи она — человек принципиальный. Вместе с тем певица старается всячески баловать своих близких. Так, в день рождения сестры летом прошлого года артистка подарила родственнице роскошный автомобиль марки BMV стоимостью несколько миллионов, а теперь аналогичного подарка удостоился и отец Елены — Владимир Борисович.
В микроблоге Ваенга опубликовала фотографию, где запечатлена рядом с новеньким автомобилем известной японской марки. Стоимость такой машины стартует от 2,5 миллионов рублей. В комментариях к публикации пользователи поздравили певицу и ее отца с покупкой.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754284070646608635_1531965680"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0421875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0421875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что в интервью Teleprogramma.pro артистка признавалась, что как раз отец и мать являются ее главными критиками и людьми, к чьему мнению она прислушивается в первую очередь.
Teleprogramma.pro: последние новости
Павел Табаков не соблюдает траур по отцу Матери Волчковой стало плохо во время прощания с дочерью Артем Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против экс-одноклубников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно537
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня79
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ111
Эрдоган раскритиковал Лаврова158
США отправляют ударную группу в Средиземное море1122
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение