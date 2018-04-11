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Елена Подкаминская показала редкое детское фото с мамой
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Елена Подкаминская показала редкое детское фото с мамой 

Letidor.ru 43 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Актриса Елена Подкаминская, известная широкой общественности благодаря яркой роли в сериале «Кухня», на днях отметила свой день рождения: звезде исполнилось 39 лет. По этому случаю в ее личном блоге появился редкий архивный черно-белый снимок с мамой.
Мама сегодня сказала мне: «Твое рождение — это самое потрясающее, что я в жизни сделала». С чем я, мама своих детей, не могу не согласиться. Потому как «каждая мать считает себя Шекспиром, то есть творцом гениальных произведений»,
написала Елена Подкаминская, процитировав известного писателя.
Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 10 Апр 2018 в 9:32 PDT  Напомним, Елена Подкаминская — сама дважды мама. Ранее звезда состояла в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. В 2015 году, после семи лет отношений, звезда подала на развод. Как пояснила актриса, муж ревновал ее к партнерам по съемочной площадке и не был доволен ее публичностью. От этих отношений знаменитость воспитывает дочь Полину.
Не так давно актриса стала мамой во второй раз. Об отце второго ребенка Елена Подкаминская не распространяется, предпочитая не афишировать личную жизнь.
Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 16 Мар 2018 в 9:01 PDT  Фото: Instagram @podkaminskaya_official
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